合庫榮獲第一屆「企業海洋永續貢獻獎」 以行動守護藍色家園

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行長期致力於環境永續行動，今年以推動海洋生態保育、淨灘減塑教育與藍碳復育等具體成果，榮獲第一屆「企業海洋永續貢獻獎」的殊榮，展現金融業落實永續行動的堅定決心與具體成果。

秉持「守護海洋，就是守護我們的家園」的信念，合庫多年來積極推動多項海洋友善行動。自最直接的海洋清潔開始，已認養三芝淺水灣及萬里翡翠灣，總長逾1,900公尺海岸線，定期號召員工共同參與淨灘行動，撿拾廢棄物、維護海岸生態，實際為還原乾淨海洋盡一份心力，並啟動「合庫環境教育校園列車」，進入校園推廣海洋減塑的重要性，從教育紮根，培養下一代的永續意識，讓守護海洋的種子在孩子心中萌芽。

合庫亦關注鄰海濕地的生態保育，攜手在地環團守護候鳥棲地，支持「黑面琵鷺全球直播」計畫，以影像串聯社會大眾的關注，共同守護珍貴的生態資源。此外，合庫積極響應政府「澎湖海草床復育計畫」，透過推動海洋藍碳計畫，讓海洋成為減碳與氣候行動的新希望。

合庫
