想都更但營建成本高怎麼辦 專家：半剛接耐震系統成新解方

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

台灣老屋多、地震多的「雙多」現象日益嚴峻，不僅政府積極推動都更、危老重建，民眾對耐震住宅的需求也大幅提升。不過，在房價漲勢趨緩、營建成本居高不下的現況下，要在預算內蓋出安全又具競爭力的建築，成為建商與地主共同的難題。

全向科技房產中心創辦人劉永昌指出，目前雙北地區的主流建築結構中，RC結構每坪營建成本約28萬元、SRC結構約32～33萬元、SC鋼骨結構約34～35萬元，若僅符合法規最低耐震性能0.24G，雖可通過結構安全標準，但在大地震情境下仍存在潛在風險。而若要透過傳統方式「強化結構」來提升耐震性能，例如增加鋼筋密度、水泥磅數或柱樑斷面，不僅會使成本大幅增加2~4成，甚至數倍，也不符合目前建築業追求的ESG減碳趨勢。

劉永昌分析，近年在日本普及度高、市占率高的「半剛接耐震系統」，已導入台灣，有機會成為建築市場的新選項。該系統透過「卸震」原理運作，讓建物在強震時能分散能量、減少結構損害，而非一味強化結構剛性。以全向科技引進的「RBone卸震鋼甲」為例，其設計可讓建築耐震性能自0.24G，一舉提升至0.4G核電廠等級，但施工方式仍維持傳統工法介面，不需大幅修改結構設計或增加大量鋼材，因此每坪營建成本僅增加數千元，卻可達到接近高階制震、隔震的效果。

劉永昌表示，對比動輒增加數千萬元的制震、隔震系統，半剛接耐震產品能以最小成本換取最高安全性能，對建商而言，這是非常務實的市場解方。傳統的抗震強化，多以「結構加重」方式達成，例如鋼筋混凝土強化、加厚牆柱等，但這類工法往往造成碳排量上升與工期延長問題，與目前全球建築業講求的「淨零建築」背道而馳。

反觀「半剛接耐震」系統，屬於低碳、高效能、可模組化安裝的結構升級方式，不僅減少施工廢棄物，也能延長建物使用壽命，間接減少都更與拆除造成的環境負擔，完全符合ESG中「環境永續」與「社會安全」兩大核心精神。

劉永昌認為，建商若能以「半剛接耐震」技術作為產品差異化亮點，不僅可增加民眾信任感，也能強化建案品牌價值。「在房價不易再漲的時代，比起比地段、比裝潢，比安全才是真正的賣點。」未來危老與都更案若能結合這類技術，將有機會在銷售市場脫穎而出，形成「省成本、提價值、顧安全」的三贏格局。

4G 都更 建商
