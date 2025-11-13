全家搶進微型商圈！科技店4.0「拿了就走」登場

全家（5903）科技店4.0「拿了就走」正式登場！全家13日宣布科技店4.0於桃園楊梅工業區——台灣電綜股份有限公司廠區亮相，並以「省勞務」、「增體驗」、「可複製」三大核心布局科技設備，盼藉此滿足未來社會消費趨勢及購物需求。

全家表示，藉由不同科技店型滿足消費需求，科技店3.0「科技簡配店」子母衛星店模式，近年已陸續進駐「全家」總部10樓、日月光（3711）廠區及內湖科技大廠園區營運，11月底將再導入大溪松樹店，已成可實質擴大複製之營運店型。另外，複製性高之「智能咖啡機」則已導入120台，而雙向智能結帳POS機（店員與顧客皆可結帳）亦已全面導入全台4,400家店舖，並將依商圈消費需求陸續開放自助結帳功能。

全家近年積極探索科技零售應用，數位科技暨企劃部部長陳盈州表示，全家便利商店以科技為橋樑，朝省店員勞務、提升消費體驗、可擴大複製的核心目標持續邁進。觀察便利商店據點密集，然仍有許多科技廠區、辦公大樓之「微型商圈」購物需求未被滿足，細究其因，主要為其商圈條件無法以標準店型展店，然近年透過科技店3.0自助結帳、科技店4.0 AI設備及無感支付等技術，讓店舖經營延伸多元變化，將有機會走進更多微型商圈的縫隙，提升運營彈性，服務過往無法覆蓋的潛在商圈，持續擴展零售邊界。

全家科技店4.0於今年8月至桃園楊梅工業區-台灣電綜股份有限公司廠區展店，並與富士通攜手合作，主打「拿了就走」營運模式，消費者挑選商品後不需再另做停留進行結帳；其流程為（一）加入「全家」會員並將信用卡綁定MyFamiPay；（二）入店前打開「全家」APP並點選科技店icon，再於閘門前掃描QRCode入店；（三）選購商品後可直接出店，結帳過程不需再另外確認購物清單，即自動完成扣款。

全家科技店4.0為創新零售實驗場域，店舖坪數為7坪，商品數約350項，涵蓋常溫、冷藏、冷凍商品，品項數皆可因應微型商圈需求及營運型態變化；天花板配置AI鏡頭、電腦視覺（CV）攝影機，並結合多重貨架重量感測器、邊緣運算單元，可即時精準辨識購物行為，打造顧客專屬的「隱形購物車」；同時，將透過AI偵測確認每次商品的拿取與放回，並隨時比對貨架位置與庫存數據，即使商品被消費者誤放至其他區位，AI即會偵測並提醒店舖誤放的商品貨架，後續可同步進行整理；此外，亦同步導入智能咖啡機與自助微波爐，讓顧客可自助快速享用美味餐點。