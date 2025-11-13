宇隆：擬墨西哥設廠 明年減速機業績拚倍增

宇隆今天表示，規劃在墨西哥設立減速機產線，2026年減速機業績拚倍增，比重可提升至雙位數百分比，除了減速機，包括自行車和車用項目均可成長，輝達（NVIDIA）最新GB300伺服器液冷系統關鍵元件UQD通過驗證，預期2026年下半年逐步放量。

精密零件機械加工廠宇隆下午舉行法人說明會，觀察產品應用動向，總經理蔡銘東分析，中國大陸日系合資車廠拉貨趨緩，不過德國和美系中國大陸合資車廠以及當地本土車廠拉貨持穩，電動車業績占比仍不高，動能主要在燃油車產品，至於醫療應用主要客戶持續調整庫存。

展望2026年營運，蔡銘東表示，減速機、自行車和車用領域將是3大成長動能，預估明年減速機業績目標倍增，占公司業績比重可提升至雙位數百分比，明年集團業績成長目標也看雙位數百分比。

在減速機產品應用，蔡銘東表示，主要應用在協作機器人、人形機器人、空中計程車、無人搬運車等領域。

其中在人形機器人，蔡銘東透露，宇隆人形機器人應用行星、諧波減速機以及靈巧手減速機，已送樣測試，持續與美國客戶合作，配合客戶進展規劃量產進程。

至於機器狗布局，蔡銘東指出，宇隆產品已通過驗證，預期明年第2季放量，主要應用在工廠產區巡檢，供應台灣系統開發商。

宇隆說明，持續開發人形機器人手指應用微型行星減速機，以及旋轉致動器用諧波減速機和擺線減速機等，未來規劃布局人工智慧（AI）機器人一體式電驅動系統。

蔡銘東並透露，宇隆規劃在墨西哥設廠，目前持續勘查地點中，預計在墨西哥布局減速機產線。

在AI伺服器應用，蔡銘東指出，液冷系統關鍵元件通用快接頭UQD（Universal Quick Disconnect）樣品，鎖定輝達最新GB300伺服器供應鏈，拚明年下半年逐步放量。