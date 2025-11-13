擴大內需拚觀光 交通部明年將推平日國旅最高兩千優惠

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

先前行政院就提出，2026年要擴大內需，交通部長陳世凱13日表示，為進一步促進國旅平日出遊、帶動旅宿與地方經濟，交通部明年將啟動「平日國旅優惠方案」，包含五大措施，包括平日住宿優惠，每人每房補助千元；生日住宿金每月抽千名，贈送1,200元住宿金；企業員工旅遊獎勵等。

陳世凱表示，今年以來觀光市場整體表現亮眼，國際旅客來台已超過674萬人次，較去年同期成長逾9%，顯示來台市場穩健復甦。明年交通部觀光署將持續推動多項引客措施，包括境外包機、教育旅行獎助，以及針對外籍旅客推出高鐵「兩人同行、一人免費」優惠，引客深入南台灣旅遊；同時推出「轉機入境・好禮等你！」活動發送轉機旅客消費金，鼓勵入境小旅行，並舉辦「金福氣感謝季」抽獎，獎品包含但不限於航點商務艙機票等。

陳世凱說，國際旅客數穩定增長的同時，國旅市場也同樣熱絡。疫情前國旅人次約1.6億，去年已成長至2.2億人次，今年預計將再創新高。他強調，國內觀光產值已達8,000多億元，目標在2030年前突破兆元。交通部將透過「北迴之巔」、「微笑南灣」等計畫，結合地方特色、旅宿升級與品質提升，推動觀光質的成長。

為進一步促進國旅平日出遊、帶動旅宿與地方經濟，交通部明年將啟動「平日國旅優惠方案」，包含五大措施：

一是「平日住宿優惠」預計發行住宿券，每人最多抵用2晚，第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1,200元，簡言之連住兩晚可折抵最高2,000元，鼓勵國人平日出遊、連續住宿。

二是「生日住宿金」，每月抽出1,000名國人，贈送1,200元住宿金。

三是「遊樂園留宿方案」，平日入住合法旅宿可享次日全台26家主題樂園免費入園。

四是「企業員工國內旅遊獎勵」，旅行業招攬30人以上企業團可申請每團1萬元行銷獎勵金，企業端另可獲2萬元補助。

五是「Taiwan PASS平日優惠」，平日票券享四折優惠或加贈每房每晚1,500元住宿抵用金，各限量2萬套。

陳世凱指出，為吸引更多國際旅客回流，觀光署明年也將規劃「重遊客獎勵措施」，針對曾訪台旅客提供再訪誘因，希望在穩定成長基礎上，進一步帶動來台旅遊人次提升。

他強調，國旅並未如外界所言「崩盤」，實際上飯店投資持續增加，許多業者創下營收新高。他以連假赴墾丁為例，當地飯店業者回報十月創開幕以來最高營收，「我看到的情況是人潮滿滿，連餐廳都在排隊，顯示國旅活力依舊。」

除了國旅促進外，對於大型演唱會促進內需，陳世凱表示，觀光署也在規劃中，希望更多國際性指標演唱會來台，像之前GD等大咖國際歌手，都吸引日本、香港、韓國粉絲。未來會跟旅行社合作，例如預留部分門票給國外旅行社綁定套裝行程，吸引外國觀光客。目前已釋出訊息，正與藝人經紀公司接洽，等待預算通過。目標是明年能辦兩到三場大型展演或頒獎典禮，地點不限全台。補助金額視預算與藝人規模而定。

此外，觀光署日前公布第2屆「觀光亮點獎」與「2026-2027台灣觀光100亮點」，將結合公私部門與產業力量全面行銷，推動名人帶路故事、旅行業亮點踩線及在地遊程包裝，深化旅遊體驗，提升國人對國旅的正面印象。

相關新聞

全家搶進微型商圈！科技店4.0「拿了就走」登場

全家（5903）科技店4.0「拿了就走」正式登場！全家13日宣布科技店4.0於桃園楊梅工業區——台灣電綜股份有限公司廠區...

新北防災都更修法 排除工業區與非住宅使用對象

為回歸防災都更保障居住安全的政策初衷，新北市政府日前公告修正「防災專案計畫」，明確排除位於工業區與無住宅使用之建物適用對...

白話財經EP174｜冷了大半年 年底新車款一台接一台 Q4台灣車市終於動起來

今年以來，汽車市場因著美國對等關稅議題搖擺不定，動能孱弱，這讓台灣汽車市場前10月累計銷量僅有33萬輛，較去年同期衰退約12.4%。 不過，隨著年底到來，各大車商新車款一輛接一輛的推出，加上貨物稅減徵，車市10月單月銷量回溫到3萬4000輛，比9月份成長7.1%。 從現在到農曆年前仍有一段銷售衝刺期，車市會有哪些新變化呢？本集白話財經邀請聯合報財經中心記者林海，來跟我們聊聊今年台灣汽車市場的變化。

小七「X-STORE 9」亮相 超商雙雄科技戰全面開打

超商雙雄加速卡位未來零售戰場，科技力全面開戰。7-ELEVEN 13日發表最新一代未來超商「X-STORE 9」，導入升...

中國大撤退！85度C一年關四成店、築間香港全收攤、乾杯退出北京

餐飲業者在中國市場面臨的營運壓力持續升高，近期再度掀起撤退與縮編潮。85度C今年在中國大陸店數從年初的460家、一路縮減...

新北深坑奇特建案要價4字頭 只賣信仰「這宗教」親友

新北市深坑區睽違多年再現預售案，新案相當特別，不只公共設施規劃一貫道元素，設置大佛堂，而且只賣給一貫道親友，而且還在一二...

