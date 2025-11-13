國土署：社宅租金分級收費原則 2025年底公告上路

針對媒體報導新北市議員質詢有關「三重區4種社宅4種租金」。國土署今天說，「社會住宅租金分級收費原則」預計今年底公告上路，會以收入高低分成4個級距，租金折數從3折到9折不等。地方政府可分階段調整，以銜接新制。

媒體報導，新北市議員王威元昨天質詢，目前新北市三重區有BOT社宅、新北市府自建社宅、建案公益回饋社宅以及中央住都中心社宅，但4種社宅的租金基準及計算方式竟然都不同，再加上中央住都中心社宅設有承租家庭所得的4個級距，讓民眾霧煞煞。

內政部國土管理署透過新聞稿回應，社宅是政府為解決民眾居住問題而推動的重要政策之一，為提供民眾合理租金及實質減輕居住負擔，內政部綜整所得收入、生活負擔能力、弱勢照顧及各地區市場租金與中古屋行情等因素，在符合國際認可的衡量指標下訂定「社會住宅租金分級收費原則」草案。

國土署表示，經過多次研商會議討論，草案已在今年8月22日預告，並在10月21日預告期滿，現正彙整各界意見及進行法制作業程序。

針對社宅租金分級收費原則內容，國土署指出，會以收入高低分成4個級距，租金折數從3折到9折不等。另也規範依據社會變遷及經濟發展情形，興辦機關（構）至少每3年檢討1次租金，但調整幅度不得超過社會住宅所在地的最低生活費漲幅。

國土署表示，在擴大對低收入及中低收入家庭的照顧之際，也會避免在雙北高房價區域，依市場租金打折可能會有租金過高情形產生，要讓不同所得水準的民眾都能夠負擔得起社會住宅租金，還能享有相關在地托老、托育及公共空間、休憩綠地等公共設施服務。草案經公告上路後，地方政府可在保障既有承租戶權益前提下，分階段調整銜接新制，避免租金同時變動造成民眾負擔。