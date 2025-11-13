大研生醫雙11 連三年奪四大電商銷售冠軍

保健領導品牌大研生醫連續三年在雙 11 購物節創下佳績，今年再度榮登 Momo 購物網、Shopee 蝦皮購物、PChome、Yahoo 購物中心等四大電商平台保健品類銷售冠軍，銷售刷新紀錄，展現市場領導地位。

大研生醫表示，不僅在線上通路表現亮眼，實體通路同樣締造佳績，旗下明星商品德國頂級魚油已在屈臣氏連續五年蟬聯銷售第一，線上及線下通路皆穩居領先地位，深獲消費者喜愛。

不僅在雙 11 檔期稱霸，大研生醫更獲國際權威市調公司尼爾森愛科(NielsenIQ)認證，穩居台灣線上保健食品類銷售第一品牌，充分展現品牌長期市場實力與消費者的高度信賴與支持。

大研生醫進一步指出，秉持「給家人吃的保健品」核心理念，大研生醫已投入超過 3,888 萬元進行產品逐批檢驗，迄今擁有全球 57 項研發與配方專利，更連續 5 年榮獲食品界奧斯卡獎 Monde Selection 累計 71 面獎項，以國際級安全品質標準，持續守護消費者的健康。

年度最大檔「雙 11 健康盛典」活動倒數兩天！即日起至 11 月 15 日，全館保健品下殺 3 折起，經典熱銷商品如魚油、葉黃素、苦瓜胜肽、納豆紅麴等全面下殺至年度最低價，更加碼滿額五重豪禮。