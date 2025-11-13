大研生醫雙11 連三年奪四大電商銷售冠軍

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
大研生醫雙 11 創佳績 連續三年奪四大電商銷售冠軍。業者提供
保健領導品牌大研生醫連續三年在雙 11 購物節創下佳績，今年再度榮登 Momo 購物網、Shopee 蝦皮購物、PChome、Yahoo 購物中心等四大電商平台保健品類銷售冠軍，銷售刷新紀錄，展現市場領導地位。

大研生醫表示，不僅在線上通路表現亮眼，實體通路同樣締造佳績，旗下明星商品德國頂級魚油已在屈臣氏連續五年蟬聯銷售第一，線上及線下通路皆穩居領先地位，深獲消費者喜愛。

不僅在雙 11 檔期稱霸，大研生醫更獲國際權威市調公司尼爾森愛科(NielsenIQ)認證，穩居台灣線上保健食品類銷售第一品牌，充分展現品牌長期市場實力與消費者的高度信賴與支持。

大研生醫進一步指出，秉持「給家人吃的保健品」核心理念，大研生醫已投入超過 3,888 萬元進行產品逐批檢驗，迄今擁有全球 57 項研發與配方專利，更連續 5 年榮獲食品界奧斯卡獎 Monde Selection 累計 71 面獎項，以國際級安全品質標準，持續守護消費者的健康。

年度最大檔「雙 11 健康盛典」活動倒數兩天！即日起至 11 月 15 日，全館保健品下殺 3 折起，經典熱銷商品如魚油、葉黃素、苦瓜胜肽、納豆紅麴等全面下殺至年度最低價，更加碼滿額五重豪禮。

此外，不限金額下單即可抽市值上萬元的超美研膠原蛋白飲 8 盒，消費滿額再抽 iPhone 17 Pro，年度囤貨良機倒數最後兩天。

大研生醫旗下明星商品德國頂級魚油已在屈臣氏連續五年蟬聯銷售第一，線上及線下通路皆穩居領先地位。業者提供
