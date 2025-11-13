快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

新北防災都更修法 排除工業區與非住宅使用對象

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
防災2.0首案新店百忍街更新前現況。圖／新北市都更處提供
為回歸防災都更保障居住安全的政策初衷，新北市政府日前公告修正「防災專案計畫」，明確排除位於工業區與無住宅使用之建物適用對象，並新增建物投影面積門檻，防堵制度遭濫用、容積不當擴張，盼提高整合效率、縮短重建時程，聚焦資源於真正需要重建的老舊住宅社區。

新北市自民國107年起推動防災都更計畫，先後推出1.0與2.0版並多次滾動修正，114年新版本強化申請審查條件，除維持去年因應花蓮地震所新增的震損建物納入、同意門檻降為八成等措施外，此次更聚焦在排除非住宅使用與工業區兩類型基地，避免偏離原本以「保障住戶生命安全」為本的政策初衷。

市府指出，實務上曾有工業區土地因設有簡易建物，試圖以防災都更名義申請大幅容積獎勵，引發爭議；也有部分合法建築雖設於廣大基地內，但建物面積占比極小，卻仍可能獲得整筆土地的防災容積獎勵，不符公平。此次修法新增「建物投影比須達總基地四分之一」的條件，意即若建物本體面積太小，則僅得按其面積四倍範圍申請，避免資源配置失衡。

新北市都市更新處副處長李擇仁表示，這次修正是針對實務常見爭議所作出的制度修正。「過去曾討論是否開放工業區申請防災都更，雖考量部分工業區仍有住戶需求，但為了讓資源更聚焦於真正的住宅安全疑慮地區，最終仍決定排除。」他也坦言，制度過去曾遇到建物極小、土地極大的情況，卻能取得高額容積獎勵，與防災原意不符，因此此次修法導入投影面積條件，是一項必要的基本限制。

都市更新處長康佑寧補充，防災都更是新北市「都更三箭」政策之一，與一般都更、危老都更、簡易都更並行推動，截至今年11月已核准26案，另有7案在審中，成功案例遍布各行政區。市府也提醒，本專案適用期限至116年8月31日，呼籲有需求的社區把握時機提出申請。

防災2.0修訂內容。圖／新北市都更處提供
都更 都市更新 花蓮
