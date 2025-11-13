墨西哥鼓勵半導體、電動車與航太佈局 勤業眾信：為台商帶來新的投資契機

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所13日舉辦「墨力全開：掌握政策新動向，投資佈局新優勢」研討會（左起）勤業眾信台商全球投資佈局服務團隊負責人許嘉銘、Deloitte拉美亞洲市場領導合夥人Jorge Mesta、Deloitte拉美客戶執行協理 張家媛。圖／勤業眾信提供
勤業眾信聯合會計師事務所13日舉辦「墨力全開：掌握政策新動向，投資佈局新優勢」研討會，內容指出，墨西哥自 2025年8月15日正式啟動《一般對外貿易規則》，新制將低價進口貨件稅率自19％調升至33.5％，對自亞洲進口零組件與物料的台商形成明顯衝擊。然而，墨西哥政府同步推動「IMMEX 4.0」加工出口計畫，簡化行政流程、加速投資核准，並擴大固定資產加速折舊優惠，鼓勵半導體、電動車與航太等關鍵產業擴產佈局，為台商帶來新的投資契機。

勤業眾信台商全球投資佈局服務團隊負責人許嘉銘說明，隨著近岸外包趨勢持續發酵，墨西哥成為全球供應鏈重組的關鍵據點，許多台商已於當地設廠佈局。2024年墨西哥外國直接投資（FDI）顯著成長，外匯存底達2,288億美元，展現資本流入與產業發展動能。許嘉銘提醒，雖墨西哥整體經濟體質逐步改善，2025年通膨率預期降至3.9％，財政赤字縮減至GDP的3.9%，但仍應密切關注美墨加協定（USMCA）再協商進程與勞動法規、環境規範等最新政策動向，以確保營運合規並維持稅務效率。

Deloitte拉美亞洲市場領導合夥人Jorge Mesta說明，墨西哥政府推動「墨西哥計畫」（Plan Mexico）及特萬特佩克地峽跨洋走廊（CIIT）開發，預期將帶動工業園區升級與基礎建設改善，台商可提前評估供應鏈延伸與區域生產整合的潛在機會，強化當地營運與出口競爭力。

Deloitte墨西哥外貿關務及間接稅合夥人Jimena Fonseca指出，《一般對外貿易規則》新規上路後，企業需重新檢視進口流程，確保報關價值與移轉訂價一致，並善用IMMEX與PROSEC計畫降低成本。同時，墨西哥主管機關對進口合規要求更嚴格，企業應提前準備完整文件，避免因不符規定而遭補稅或罰款。

Jorge Mesta補充，墨西哥政府在推動產業升級的同時，也強化稅務誘因，包括固定資產加速折舊與特定產業優惠，對計畫擴廠的製造業而言是重要利多。但企業必須同步考量APA/BAPA等移轉訂價機制，確保跨國交易符合規範，降低稅務風險。

Deloitte拉美客戶執行協理張家媛強調，在稅務優惠與關稅負擔並存的新局勢下，企業應確保營運策略與法規要求保持一致，並持續關注政策變化，以降低潛在風險並提升競爭力。

