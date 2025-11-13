7-ELEVEN 超狂「微型倉」亮相！2分鐘取件、機械臂自動出貨

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「X-STORE 9」設置全台首座7-ELEVEN「微型倉」，透過高效能儲位模組化與最佳空間配置演算法等優勢，較傳統包裹取貨流程縮短逾五成。嚴雅芳／攝影
「X-STORE 9」設置全台首座7-ELEVEN「微型倉」，透過高效能儲位模組化與最佳空間配置演算法等優勢，較傳統包裹取貨流程縮短逾五成。嚴雅芳／攝影

7-ELEVEN最新的智慧店「X-STORE 9」結合全台首座「微型倉」。該設備由工研院協力打造，透過 AI 與 IoT 技術掌控倉內格位與包裹動態，能以「小坪數、大容積」方式存放上百件包裹，提升校園或商圈取貨效率。7-ELEVEN表示，「微型倉」透過高效能儲位模組化與最佳空間配置演算法等優勢，較傳統包裹取貨流程縮短逾五成，門市包裹入店整理作業時間可節省超過三成，包裹退貨處理效率亦提升超過一半，效益顯著。

「X-STORE 9」發表7-ELEVEN全台首座「微型倉」，在經濟部商業發展署「流通服務智慧加值推升計畫」支持輔導下，由工研院整合串聯商流、資流、物流、金流端到端流程，與合作夥伴立保科技、騰鴻系統與漢錸科技進行硬體建置、介面設計與系統串接，並導入人工智慧（AI）與物聯網（IoT）演算法技術，運用工研院開發「微型倉智慧調度系統」，倉內儲格採彈性設計，控制系統會依據包裹高度自動調整存放空間，可在有限空間內高效收納上百件包裹。

「微型倉」亦透過多任務雙軸移動機械臂處理技術，以多負載高速取放路徑演算法自動完成包裹入庫與出庫管理，可同時處理2件取/放任務(平均20秒/件)，由自動化代替人工作業，門市夥伴僅需將包裹投入機台，而消費者取貨只需報到繳費機輸入取件資訊，支付完畢，包裹就會自動送到取物口，全程零接觸、不必排隊等店員，平均2〜4分鐘就能完成取件流程。

統一超表示，相較其他無人取貨店，「微型倉」打破傳統取件高度限制，納入天花板空間規劃儲物，效益更高出三到四倍，不僅有效提升服務效率，更打造智慧零售全新體驗，充分展現AI智慧零售新價值。

