小七「X-STORE 9」亮相 超商雙雄科技戰全面開打

超商雙雄加速卡位未來零售戰場，科技力全面開戰。7-ELEVEN 13日發表最新一代未來超商「X-STORE 9」，導入升級版「拿了就走智慧商店解決方案」，並設置全台首座「自動化門市取貨微型倉」，大幅提升科技應用密度；全家亦宣布科技店4.0於桃園登場，主打「拿了就走」與高複製性設備，瞄準微型商圈、科技廠區等新展店戰場。雙雄科技火力全面提升，顯示零售產業正邁入新一輪智慧競爭。

7-ELEVEN持續擴大未來超商布局，自2018年起每年推出一座 X-STORE，逐步測試並落地關鍵科技應用。全新亮相的「X-STORE 9」選址中央大學，是繼世新大學、海洋大學後第三間主打「拿了就走」購物體驗的智慧門市。與前代相比，「X-STORE 9」最大差異在於不再依賴 AIoT 與智能貨架，而是全面改採高密度複合型攝影機搭配光學雷達（LiDAR）的純影像辨識技術。

以中央大學店為例，小小25坪的空間內裝設超過140支攝影機與 LiDAR，可即時掌握入店者動線、商品取放深度動作，並透過手機完成自助結帳。消費者無須掃描條碼、不需排隊，最快 30 秒即可完成整個購物程序。相較於前一代 X-STORE 8 必須在商品貨架加裝逾 1,300 個重量感測器，「X-STORE 9」有效降低建置成本，相對具備可大規模複製的優勢。

商品面向也突破過往限制，「X-STORE 9」標榜可支援近6,000項商品，從冷藏即食雞胸肉、御料小館，到文具與零食等，規模已與一般門市相當，成為目前「未來超商系列中商品最完整的一代」。

全家展現科技實力也不讓步，科技店4.0正式於桃園楊梅工業區亮相，首次全面導入「拿了就走」的無感支付體驗。全家指出，少子化、高齡化與勞動人口下降已是不可逆趨勢，新店型以「省勞務」、「增體驗」、「可複製」三大核心設計科技門市，瞄準人流較少、坪數受限但消費需求不減的微型商圈。

全家科技店4.0最大亮點是結帳體驗升級。消費者取商品後可直接離店，由系統自動完成支付，無須再確認購物清單或停下掃描。全家並同步推進科技店3.0「科技簡配店」模式，已在日月光、內湖科技園區等地落地，11月底將導入大溪松樹店。高複製性的「智能咖啡機」也已導入 120 台，雙向智能 POS 結帳機則已全面布建全台 4,400 間店鋪。