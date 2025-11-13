信義房屋社區一家 走讀全台唯二鐵路穀倉和「綠滾利」銀行

一邊是承載半世紀糧食記憶的鐵道穀倉，一邊是不存現金、替地球滾出綠色利息的「花樹銀行」，信義房屋「社區一家」用一場走讀彰化之旅，串連文史與生態。日前社區一家於彰化舉辦小旅行，以「綠色基地×穀倉時光之旅」為主軸，邀請近30位民眾與在地夥伴共同走訪彰化員林鐵路穀倉與大村鄉花樹銀行，結合歷史文化導覽、食農教育、生態保育，親身體驗社造行動成果與背後故事。

彰化員林鐵路穀倉是全台僅剩的兩座鐵道穀倉之一，見證地方糧食產業發展的歷史。榮獲2024年信義房屋社區一家《深耕校園類》楷模獎的凃忻蕙、朱芷妍兩位同學擔任引路人，透過導覽讓參與民眾理解地方文化歷史。兩人以在地學子之姿投入地方議題研究，透過實地的田野訪談與文獻考察，整理出穀倉的前世今生，以及目前所面臨的境況，讓更多人得以關注這座見證台灣的重要建築。即便學生身份沒有鐵路穀倉的管理使用權限，仍能夠參與社區議題，貢獻所長，展現了社區一家鼓勵校園學子參與地方公共議題的成果。

凃同學、朱同學表示，他們希望透過蒐集資料了解在地議題，進而思考透過什麼方式來促成更多人關注這些地方，也很高興從計畫執行至今，雖然不能直接應用該場域，但也見證到鐵路穀倉周邊環境有越來越好的趨勢。

行程另一站參訪「花樹銀行」，這座被譽為「最美銀行」並非存放金錢，而是守護生態與希望。在郭俊銀理事長帶領下，向民眾介紹園區多樣原生植物、皇蛾復育成果及園區創立的生態守護願景。花樹銀行自2018年起與信義房屋社區一家合作，參與辜嚴倬雲植物保種中心「百種興盛允萌行動」，協助復育認養5種瀕危植物，包括三蕊楠、琉球暗羅、山檳榔、蘭嶼法氏薑及藍睡蓮，目前皆成長良好，近期更出現罕見生態奇景，在琉球暗羅上發現皇蛾幼蟲棲息，是極罕見的食性共生畫面，為台灣物種保育持續累積成果。

另一亮點活動，是「減碳從口開食」食農體驗，以辣木料理為主題，讓民眾透過品味天然食材理解永續飲食的重要。午後的生態走讀與植物尋寶活動，則帶領大家以輕鬆方式認識自然多樣性。最後更邀參與者於花樹銀行寄出「種子明信片」，象徵用行動播下希望，期盼持續讓永續理念發芽茁壯。

「生態守護行動能夠走到今天，仰賴像信義房屋這樣長期投入的企業夥伴。」郭俊銀表示，花樹銀行如今的生態復育成果，再到辣木推廣，每個環節都有企業支持，透過這樣的小旅行，不僅更多人認識社區一家計畫，也喚醒更多企業及民眾參與投入。