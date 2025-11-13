發揮零售業「親和力」 王逸霖轉職信義房屋無痛適應

轉職旺季將近，許多人開始規劃職涯新方向。信義房屋林口中山店專案經理王逸霖2022年從電信公司門市店長，轉換跑道至房仲業，發揮過往在零售業經常與客戶互動的親和力，在社區服務、派報等過程中，建立起與商圈住戶的好情誼，還曾被打趣問「怎麼不去選里長？」因深獲信任，入行3年半，曾連續12個月每月成交、最高單月收到13件委託，闖出好成績。

王逸霖決定轉戰房仲業最大關鍵在於「薪資、發展沒有天花板」，且信義房屋提供新人前半年保障月薪5萬元，讓房仲小白的他決定嘗試看看。初入房仲業，王逸霖坦言，要學的東西很多，無論是稅費、貸款、買賣屋流程等房地產專業知識，又或是房仲基本功發派報、拜訪社區、服務客戶等，甚至連「燈泡怎麼換」都要學；不過，比起過去在電信業門市雖有業績壓力，卻是被動等待客戶來店辦理方案，較多是單向的互動、重複性也比較高，當房仲的「主動性」及高挑戰，對他來說更有趣，而且所做的每一分努力與付出的時間，也都是自己的累積，成果也會反映在薪資上面或累積的人脈上，有更踏實的感覺。

王逸霖舉例，新人時期為累積人脈、認識商圈，每個上班日都會固定在商圈全聯前發派報一小時，林口周末假日常常有活動或市集，他也會去發派報；信義房屋長期深耕社區，社區服務內容包羅萬象，最常被提到的服務之一「信義捕手」是免費幫住戶修繕紗窗，王逸霖也經常參與，認識了許多有紗窗修繕需求的長輩，他還經常發揮過去零售業的所學，幫長輩排解手機使用上的疑難雜症。由於常穿著服務背心出沒，也常幫忙解決問題，王逸霖還曾被打趣「怎麼不去選里長？」

在不斷的經營累積下，王逸霖逐步建立起自己在房仲專業上的知識，也與商圈住戶建立信任度，入行後第二個完整年（2024年）業績突破700萬，最高曾連續12個月成交、單月接到13件委託，無論薪資與職級都有大幅成長。值得一提的是，在委託與成交客戶中，許多都是曾收過他新人時期派報的商圈住戶，也曾有社區長輩肯定他社區服務的努力，轉介紹親友給他服務，讓他深深感受到被信任的成就感，這也是在一般零售業門市中很難體驗到的。

信義房屋表示，零售業從業人員需要第一線面對客戶，溝通能力、銷售能力相對嫻熟，入門更為上手；且房仲龍頭信義房屋提供新人前半年5萬月薪保障，通過試用期轉正職後，每月也有底薪保障，即使試用期滿30天若不適應，也提供5萬元轉職金，讓新人能無後顧之憂嘗試、挑戰，再加上完整的教育訓練能有系統的持續進步，更能享有上市公司的完善福利待遇，現在還可以「年前面試、年後報到」。

