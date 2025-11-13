台化公司榮獲第一屆企業海洋永續貢獻獎

台化（1326）13日表示，第一屆「企業海洋永續貢獻獎」於11月12日下午在臺北101獨一文創舉行頒獎典禮，海洋委員會藉此對於推動海洋永續有顯著貢獻之企業表達感謝與肯定，台化公司以一般企業組「海洋回收絲SEAWASTEX」獲獎，由總經理呂文進接受副總統蕭美琴頒獎。

台化成立於1965年，為台灣本土傳統大型製造業，產品橫跨石化、塑膠、紡織纖維及電力業，並整合上下游及橫向產品進行生產，是全球塑化與纖維材料領導廠商之一，近年更致力開發高值化與綠色產品，並將觸角延伸至綠電及儲能領域。

台化自1992年於彰化設立國內首座「耐隆回收中心」，運用自研化學回收技術，將製程下腳品還原再製為「Formo Eco」環保絲，開啟資源循環新頁。面對廢漁網對海洋生態的嚴重威脅，台化以全球三家具耐隆化學回收技術之一的優勢，攜手國際品牌將廢漁網轉化為再生衣料絲。自2018年起，越南廠成功將廢漁網製成服飾材料，將污染源轉為時尚產品，展現以技術落實海洋永續的企業責任與綠色影響力。

台化仿效國際模式，建構國內「海廢回收產業鏈」，結合海保署、地方政府、漁會及回收業者，建立漁網、蚵繩回收與再利用管道。與金門縣政府合作清理新塘漁網暫置場，移除數十公噸廢漁網並設立回收作業專區，杜絕囤積問題；另與嘉義、台南推動「蚵繩計畫」，以獎勵金鼓勵漁民參與回收，促成地方循環經濟。此外，共同贊助小琉球海洋志工隊全新淨海船「台塑慶寶海洋守護者」投入行動，持續清理海廢。台化透過政府與民間協力，建構台灣完整的海洋守護網絡。

台化以化學回收技術推出「海洋回收絲SEAWASTEX」品牌，將廢漁網與蚵繩轉化為再生原料，減少海洋污染並降低資源開採。與金門縣府合作清除逾70公噸廢漁網，成果入選2025國家產業創新獎典禮指定環保袋用料，成為循環經濟典範。技術具顯著減碳效益，能源消耗較新料減少15%、碳排降低49%，有效助力企業實現減碳目標並提升環保形象。台化成功以技術驅動海洋保育，創造兼具環境與產業價值的永續成果。

未來台化將持續運用獨有的耐隆化學回收技術，使回收料品質媲美新料，完善海廢處理與再生製程，並推廣於新漁網、蚵繩等應用，打造閉環式循環體系。「SEAWASTEX」品牌已成功進軍國際市場，產品廣泛應用於服飾、錶帶、自行車輪胎及電子零件，並擴展至汽機車與工程塑膠領域。台化將持續倡議企業與消費者投入海洋回收產品使用，共同推動台灣海洋循環經濟發展，形塑具國際影響力的永續產業典範。