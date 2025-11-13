中國大撤退！85度C一年關四成店、築間香港全收攤、乾杯退出北京

餐飲業者在中國市場面臨的營運壓力持續升高，近期再度掀起撤退與縮編潮。85度C今年在中國大陸店數從年初的460家、一路縮減至9月底不到400家，預計年底將進一步砍到270家以下，全年關店幅度超過四成；築間（7723）宣布全面退出香港市場，三個品牌將全數收攤；乾杯（1269）日前則關閉北京最後一家門市並啟動子公司合併。三家業者同步調整布局，反映中國消費市場走弱下，台灣餐飲集團正加速重新評估在地投資策略。

85度C母公司美食-KY（2723）在第3季公告財報時指出，因應中國市場需求疲軟及競爭激烈，公司啟動大規模營運調整，包含關閉獲利不佳門市與部分中央廚房，造成一次性資產減損超過10億元。公司在中國大陸今年初擁有460家門市，但截至上半年仍剩441家，9月底僅剩不到400家，單季關掉近50家店。公司更表示，第4季將再關約130家，年底中國店數將壓至270家以下，等於一年內整體門市將大砍四成，並同步撤出華北、西南等多個區域市場。

供應鏈方面，美食-KY也著手調整「一大三小」生產基地布局，目前中央工廠位於江蘇昆山，福建、廣東與浙江杭州設有三座分廠。隨著部分區域門市縮減，公司將同步調整倉儲及物流節點，以維持效率與成本控管。

另一家餐飲集團築間，同樣在海外布局上踩下剎車，昨日公告終止旗下香港子公司「築間餐飲事業（香港）有限公司」營運，並辦理解散與清算，代表三個品牌──「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「築間酸菜魚」──將在本月底前全數退場。築間指出，香港消費力疲軟，公司雖曾調整用餐模式與行銷策略，但仍無法止損；經綜合評估成本、管理效率及市場趨勢後，決定將資源集中於主要成長市場。

據悉，築間酸菜魚位於銅鑼灣的門店已提前結束營業，損失在第3季提列；而位於旺角的「築間幸福鍋物」與「燒肉Smile」則預計於本月底熄燈，損失將反映在第4季。築間自2024年起積極拓展香港，包括打造「築間一條街」概念，但受消費低迷影響，整體營運未符預期。

乾杯近期也大幅調整中國布局。公司啟動兩項重大措施，其一，乾杯（深圳）與乾杯（上海）兩家 100% 子公司將合併，由深圳公司作為存續公司，以精簡組織、降低管理成本；其二，正式關閉北京朝陽區門市，此店是乾杯在北京最後一家門號，象徵乾杯全面退出北京市場。

乾杯指出，北京店鋪因營運與獲利持續未見改善，已提前與商場協議解約。公司中國門市目前剩10家，較全盛時期的22家縮減超過五成。雖然規模調整幅度大，但乾杯表示，中國事業已有改善跡象，10月營收年減幅度已由上半年近三成收斂至約12%，既存店鋪自 7 月起連續四個月維持年增或持平。

整體而言，從美食-KY、築間到乾杯，台灣餐飲集團紛紛收縮中國布局，反映消費力下降、房租成本高企與市場競爭劇烈的環境壓力。未來各企業的成長動能，勢必回歸核心市場的深化與管理效率的提升。