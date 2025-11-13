新北深坑奇特建案要價4字頭 只賣信仰「這宗教」親友

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
「台北彌勒家園」周邊街景。圖／擷取自google 地圖
「台北彌勒家園」周邊街景。圖／擷取自google 地圖

新北市深坑區睽違多年再現預售案，新案相當特別，不只公共設施規劃一貫道元素，設置大佛堂，而且只賣給一貫道親友，而且還在一二樓規畫大佛堂，業者表示，個案銷售相當不錯，總戶數63戶，目前已賣出40戶。

此一個案案名「台北彌勒家園」，位於深坑北深路二段，由欣聯建設投資興建，基地面積約535坪，規畫興建地上14層、2至3房產品，目前實價已揭露17戶，單價43萬到47萬元，總價在1,128萬~1,780萬元之間。

欣聯建設執行長蕭傑楷表示，「台北彌勒家園」只賣給一貫道親友，是因為董事長是一貫道虔誠信徒，為了照顧親友、對一貫道有所貢獻，幾年前就規畫要在新北地區蓋一棟社區，提供親友以較親民價格入手。

他表示，台北彌勒家園基地是素地，原本是停車場，由於深坑土地相對便宜，欣聯因此決定買下，若以一般建案銷售，公司會賣一坪55萬到60萬，但因只賣給道友，因此第一波早鳥價只賣43到47萬元。由於價格便宜，相當好賣。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，建案只賣給特定信徒，並非首例，以前台北市文山有個建案「希伯崙山莊」，因為建商為為虔誠基督徒，也只賣給基督教徒，個案還一度引起轟動，

他表示，國內不少建商老闆有自己的信仰，不過多數老闆不會把信仰與建築開發混在一塊，因為這樣做可能會排擠掉非我族類的買盤。

但仍有極少數把信仰融進事業體的建商，各個教別、教派都有，包括靈恩派、慈濟、媽祖、關公、密宗的都有，有的會把信仰置入在建案廣告，有的會把關鍵字用在公司名稱、或者建案名稱。

他表示，宗教信仰團體的凝聚力往往很強，有的建商會給教友折扣價。即便這類建案沒有限制購買資格，但教友的承購戶比例會比較高。

「台北彌勒家園」立面圖。圖／業者提供
「台北彌勒家園」立面圖。圖／業者提供

