誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

「台北101怎會租給詐騙集團？」賈永婕回應：我們沒有公權力

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台北101董事長賈永婕。記者林海／攝影
台北101董事長賈永婕。記者林海／攝影

太子集團遭檢調偵辦跨國洗錢及詐騙案，其中旗下子公司「天旭國際」承租台北101大樓15樓與49樓，並在15樓設置約百坪招待所，引發外界高度關注。對此，台北101董事賈永婕13日在臉書發文表示，此事件震驚社會，也震撼公司內部，並強調台北101在選商審核上並未鬆懈，惟企業無公權力調查租戶，盼政府能指派單位協助地標型建築進行租戶背景查核。

賈永婕表示，天旭國際辦公室竟設在台北101，一時之間大家對於為什麼 101 會有詐騙集團的子公司，產生了很多疑問與質疑。她強調，第一時間得知這件事情，真的非常震驚，也立刻回頭檢視：台北101在內控上是不是有疏失？

她說明，經查這間公司是在2017年簽約，2018年完成裝修進駐台北101。當時經過嚴格的選商審核與徵信程序，一切文件、資料都完全合法。表面上是合法的公司，但實際上卻是隱藏極深的跨國詐騙集團。每天準時打卡、平凡上班的工程師，居然是在執行詐騙任務，

讓人又震驚又憤怒，也更清楚地看到——這已經是一場新的「智慧型跨國犯罪」，不是傳統企業能單靠自己防範的。

賈永婕說，台北101雖然是台灣的地標、國家的門面，但沒有任何公權力，無法像檢警那樣去調查租戶背景，只能依據公開的商業資訊進行查核。在執行上，確實有其限制與困難。

因此，誠懇呼籲：是否能由政府指派專責單位，協助地標級建築進行租戶背景查核與持續監管，讓企業與政府攜手，共同守護國家形象與社會安全。

台北101從不鬆懈，早已設立嚴謹的選商審核機制，並與警政單位建立定期溝通管道。並會定期拜訪租戶高階主管、了解營運狀況，對於訪客進出一直是用最高規格在控管。未來還是會持續努力的加強管控，用實際的行動守護台北101。

台北101 詐騙集團 賈永婕 太子集團
