快訊

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

詭譎房市！10月預售買氣差到代銷打瞌睡 建商卻仍勇於開價

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住展雜誌13日發布北台灣新建案市場報告，10月新案買氣依舊低迷，甚至有案場出現銷售人員等嘸客人打瞌睡情事，不過開價與成交價仍在一成以內，還傳不少建商不減高姿態將推高價案，顯見市場持續價量背離。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，10月在後928檔期帶動下，分數微幅增至37.4分，但燈號維持衰退的黃藍燈，六大構成項目呈現「三升、三平」，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數上升，成交組數、議價率、待售建案數分數持平。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，10月仍在後928檔期階段，供給面有一定量體，預售推案量比前月增100多億元，來到500多億元，，指標案有達欣、毅聯建設在台北市中山區與大同區各自推出總銷約80、50億元新案。

另，賦格、春風、豐邑、紜鉅等建商則於台北市中山區、新北市八里區、新竹市香山區公開30至40億元案量新案，房市冷氣團揮之不去，建案亮相得把握檔期時機，惟當中亦有延不下去只得上場的苦主。

10月新成屋戶數為300多戶，較前月增約100戶，主要為加茂、知森堂兩建商在新北市林口區、三重區各推達百戶的先建後售案而有所推升，新成屋在早已規畫興建下，蓋好就得賣更難延推，索性檔期時節上場，搏個版面。

需求面上，買氣依舊疲軟，追蹤指標建案每週平均來客組數僅12.9組，成交組數僅0.8組，有四成新案數出現單周僅個位數的賞屋組數，或是單周交易掛蛋窘況，10月連假多的出遊氛圍，以及天氣不佳等因素也影響至案場看屋買屋興致，亦傳銷售人員等無客人頻打瞌睡情事。

待售建案數量為1414案，即使依然偏高，但水位不再上升，與前月近乎持平，終止去年下半年開始月月連續上升局面，因為建商推案節制，以及陸續去化舊案下，賣壓或能有所受控。台北市、桃園市待售案有較明顯的減少，部分建商推出低總小宅案逆勢突圍奏效。

開價與成交價還在一成以內，北北桃基今年都有新案成交價碼創區域新高，還傳不少建商不減高姿態將推高價案，拿捏好自身品牌、開案地段、小坪數規劃等原則有望逆轉勝吸引買氣，縱然偏屬個案表現，倒給予了房價支撐條件。

陳炳辰指出，雖然市況不好，但新北市、桃園市有多個百億元大案，有很大機會在今年剩下的兩個月內推出，不論是延推案，或是有其特定優勢而不顧當前環境勇於上場，都讓北台灣全年推案量因此可能擠上兆元水準。

此外，在新北市永和區、中和區、汐止區、三峽區、新店區、泰山區，與桃園市的小檜溪一帶可預見的未來將再現高價案，價格與供給走高，購屋人氣卻呈反比，詭譎的房市狀態持續挑戰經濟學原理。

2025年10月暨近一年住展風向球六大指標分數與燈號對照表。資料來源／住展雜誌
2025年10月暨近一年住展風向球六大指標分數與燈號對照表。資料來源／住展雜誌

建商 建案
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

23歲男假冒建商董事之子 靠假投資、販售AI晶片得手逾5600萬

竹市府與台積電打造蚵殼生態礁 守護北台灣最大濱海濕地

鳳凰快閃發威「58年首見11月登陸颱風」 2測站破單站紀錄、北台灣降雨持續

慘淪今年唯二減薪行業！專家：「不動產」三字有新解

相關新聞

中國大撤退！85度C一年關四成店、築間香港全收攤、乾杯退出北京

餐飲業者在中國市場面臨的營運壓力持續升高，近期再度掀起撤退與縮編潮。85度C今年在中國大陸店數從年初的460家、一路縮減...

「台北101怎會租給詐騙集團？」賈永婕回應：我們沒有公權力

太子集團遭檢調偵辦跨國洗錢及詐騙案，其中旗下子公司「天旭國際」承租台北101大樓15樓與49樓，並在15樓設置約百坪招待...

鴻華傳買納智捷 看懂它們沒說的盤算！純電車n7銷量不如預期 合作困局待解

5年過去，裕隆及鴻海兩大集團合資成立的鴻華先進，仍未達到電動車銷量預期。根本原因是缺乏垂直整合，或許，併購才是最佳解方。

長榮Q3財報…賺進一個股本 陽明每股賺1.73元

貨櫃雙雄長榮、陽明昨（12）日均公布第3季財報。長榮單季營業毛利率26.15%，稅後純益217.4億元，季增近一倍、達9...

新北深坑奇特建案要價4字頭 只賣信仰「這宗教」親友

新北市深坑區睽違多年再現預售案，新案相當特別，不只公共設施規劃一貫道元素，設置大佛堂，而且只賣給一貫道親友，而且還在一二...

詭譎房市！10月預售買氣差到代銷打瞌睡 建商卻仍勇於開價

住展雜誌13日發布北台灣新建案市場報告，10月新案買氣依舊低迷，甚至有案場出現銷售人員等嘸客人打瞌睡情事，不過開價與成交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。