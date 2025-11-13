詭譎房市！10月預售買氣差到代銷打瞌睡 建商卻仍勇於開價

住展雜誌13日發布北台灣新建案市場報告，10月新案買氣依舊低迷，甚至有案場出現銷售人員等嘸客人打瞌睡情事，不過開價與成交價仍在一成以內，還傳不少建商不減高姿態將推高價案，顯見市場持續價量背離。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，10月在後928檔期帶動下，分數微幅增至37.4分，但燈號維持衰退的黃藍燈，六大構成項目呈現「三升、三平」，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數上升，成交組數、議價率、待售建案數分數持平。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，10月仍在後928檔期階段，供給面有一定量體，預售推案量比前月增100多億元，來到500多億元，，指標案有達欣、毅聯建設在台北市中山區與大同區各自推出總銷約80、50億元新案。

另，賦格、春風、豐邑、紜鉅等建商則於台北市中山區、新北市八里區、新竹市香山區公開30至40億元案量新案，房市冷氣團揮之不去，建案亮相得把握檔期時機，惟當中亦有延不下去只得上場的苦主。

10月新成屋戶數為300多戶，較前月增約100戶，主要為加茂、知森堂兩建商在新北市林口區、三重區各推達百戶的先建後售案而有所推升，新成屋在早已規畫興建下，蓋好就得賣更難延推，索性檔期時節上場，搏個版面。

需求面上，買氣依舊疲軟，追蹤指標建案每週平均來客組數僅12.9組，成交組數僅0.8組，有四成新案數出現單周僅個位數的賞屋組數，或是單周交易掛蛋窘況，10月連假多的出遊氛圍，以及天氣不佳等因素也影響至案場看屋買屋興致，亦傳銷售人員等無客人頻打瞌睡情事。

待售建案數量為1414案，即使依然偏高，但水位不再上升，與前月近乎持平，終止去年下半年開始月月連續上升局面，因為建商推案節制，以及陸續去化舊案下，賣壓或能有所受控。台北市、桃園市待售案有較明顯的減少，部分建商推出低總小宅案逆勢突圍奏效。

開價與成交價還在一成以內，北北桃基今年都有新案成交價碼創區域新高，還傳不少建商不減高姿態將推高價案，拿捏好自身品牌、開案地段、小坪數規劃等原則有望逆轉勝吸引買氣，縱然偏屬個案表現，倒給予了房價支撐條件。

陳炳辰指出，雖然市況不好，但新北市、桃園市有多個百億元大案，有很大機會在今年剩下的兩個月內推出，不論是延推案，或是有其特定優勢而不顧當前環境勇於上場，都讓北台灣全年推案量因此可能擠上兆元水準。