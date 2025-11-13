布局無人店商機 7-11插旗中央大學開出第9家X-STORE

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
X-STORE同樣使用自助結帳。記者林海／攝影
X-STORE同樣使用自助結帳。記者林海／攝影

統一超7-ELEVEN在桃園中央大學開出開出第九家無人店X-STORE 9，持續以以每年一家的速度布局無人店商機。統一超表示，X9首次導入工研院的AI影像追蹤技術，大幅降低開店成本，品項數也已經接近一般7-ELEVEN門市。

統一超自2018年開出首家無人店，雖然外界都十分關注未來會否全面普及，但統一超董事長羅智先曾說，台灣人還是習慣有店員的服務，但是無人店的腳步不會停下，會以一年一家的進度持續展店。

而目前9家X-STORE有5家位於校園內，對於未來展店會否持續以校園為主，統一超則表示，以X-STORE的業績表現看來，學生、年輕世代的接受度還是比較高。

統一超指出，一般門市的結帳台可以旋轉成為自助結帳機，但觀察使用情形，接受度還是年輕族群高，尤其是在國中以上的學區，而現在學生是數位原生世代，使用不同科技、支付工具，對他們來說就像呼吸一樣自然。

統一超也說，X3原本店址在高雄亞灣，但之後移動到高雄科技大學內，而在位移之後，業績有翻倍成長的表現，同時，學校是封閉型商圈，可以更聚焦學生的需求，但未來還是會嘗試各式各樣的店型。

而X-STORE自X7開始就與工研院技術合作，統一超表示，X9引入AI影像追蹤技術，過去的X-STORE必須使用特殊貨架，有紅外線感測、重量感測等，配合自助結帳，因此不能使用吊掛型貨架，但X9引入新技術、搭配超過140台攝影機後就不再受限，可以使用一般型貨架、吊掛貨架，僅25坪的面積，品項能大幅增加至超過6000項，是所有X-STORE中品項最豐富的，也與一般7-ELEVEN門市差不多。

統一超7-ELEVEN於中央大學開出第九家無人店X-STORE，首次導入與工研院的AI影像追蹤技術，可使用一般貨架。記者林海／攝影
統一超7-ELEVEN於中央大學開出第九家無人店X-STORE，首次導入與工研院的AI影像追蹤技術，可使用一般貨架。記者林海／攝影

