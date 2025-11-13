7-ELEVEN「X-STORE 9」來了！進駐中央大學、強攻「拿了就走」商機

統一超（2912）第9家 X-STORE正式登場。統一超13日宣布今年於中央大學進駐「X-STORE 9」，不僅導入AI影像辨識升級版「拿了就走智慧商店解決方案」，並設置全台首座「自動化門市取貨微型倉」（以下簡稱微型倉），搶攻拿了就走商機。

「X-STORE9」是第三間實現「拿了就走」購物體驗未來超商，採用工業技術研究院研發複合式 AI 影像追蹤辨識技術，結合多維度AI影像分析與人型骨架辨識，透過逾140支功能複合型攝影機以及光學雷達（LiDAR），可即時掌握入店者移動軌跡與商品取放深度動作，搭配手機自助結帳，讓消費者離店時即自動完成結帳，全程無須掃條碼與排隊，最快30秒就能完成體驗未來零售樂趣。

相較「X-STORE 8」使用的 AIOT與影像辨識技術，「X-STORE9」全面改以純影像辨識AI技術為核心，無需在一般貨架內安裝重量感測器或攝影鏡頭，大幅降低建置與維護成本，具備未來大範圍複製性，同時讓販售商品項目突破過往限制，首次支援吊掛式陳列，包含冷藏即食雞胸肉、御料小館系列與一般文具、隨手包零食等，全門市多達6,000種商品皆透過AI智能監控配合自助結帳，為未來超商系列中商品最豐富多元，等同於一般 7-ELEVEN 門市。

7-ELEVEN 自2018年起即開始每年開設一家 X-STORE計畫，抓緊時下年輕Z世代首批數位原佳民「1人商機」，將未來超商陸續開進校園商圈，目前已有五家，發現去年高雄科大的「X-STORE 3」，已較其他街邊店型的X-STORE 來容數多三倍、業績翻倍。

7-ELEVEN 持續嘗試各種科技實驗，至今已成功將X-STORE 系列實驗場域中的智能化服務擴散到全台超過 2,000個門市據點，累計吸引超過4,000萬人次體驗

此外，「X-STORE 9」更結合全台首座「微型倉」，在經濟部商業發展署「流通服務智慧加值推升計畫」支持輔導下，由工研院整合串聯商流、資流、物流、金流端到端流程，與合作夥伴立保科技、騰鴻系統與漢錸科技進行硬體建置、介面設計與系統串接，並導入人工智慧 （Al）與物聯網（IoT）演算法技術，運用工研院開發「微型倉智慧調度系統」，倉內儲格採彈性設計，控制系統會依據包裹高度自動調整存放空間，主打「小坪數、大容積」包裹寄存管理，可在有限空間內高效收納上百件包裹。

「微型倉」亦透過多任務雙軸移動機械臂處理技術，以多負載高速取放路徑演算法自動完成包裹入庫與出庫管理，可同時處理2件取/放任務（平均20秒/件），由自動化代替人工作業，門市夥伴僅需將包裹投入機台，而消費者取貨只需報到繳費機輸入取件資訊，支付完畢，包裹就會自動送到取物口，全程零接觸、不必排隊等店員，平均2~4分鐘就能完成取件流程。