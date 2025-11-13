迎接永續旅遊浪潮 觀光署輔導旅宿業碳足跡計算

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

隨著全球淨零浪潮興起，國際市場對旅宿業碳排放資訊的揭露透明度要求日益提高。交通部觀光署12日舉辦「服務碳足跡宣導說明會」，聚焦國際主流碳足跡計算標準，協助業者掌握永續轉型的關鍵能力。

現今旅宿業者面臨著淨零轉型的挑戰，國際旅客開始要求提供商務旅行中住宿過程的碳排放數據，而碳排放強度的高低已成為旅客選擇的重要考量之一。

觀光署指出，說明會中特別向旅宿業者介紹國際旅宿業普遍採用之旅館碳排放衡量倡議 Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI)，以及我國環境部公告之《旅館住宿服務碳足跡產品類別規則（CFP-PCR）》，協助業者強化碳排計算與自主管理能力。

以HCMI為例，最初於2012年由世界旅遊暨旅行理事會（WTTC）與國際觀光合作組織（ITP，現為世界永續旅宿聯盟 SHA）共同發起，旨在建立全球旅宿業一致的碳排放計算標準，該方法適用於單一飯店層級，現已廣泛被多家國際品牌採用，包括 Hilton、Four Seasons、Marriott、IHG、Hyatt等。後續觀光署將提供HCMI配套的Excel工具，協助業者量化客房與會議活動的碳排放數據揭露。

觀光署表示，透過本次說明會，旅宿業者未來可自行運用配套工具盤整旅館相關設施設備營運數據，並據以計算飯店總碳足跡及每間客房每日入住的碳足跡，以作為永續揭露、比較及管理之依據，爭取接待更多來臺之國際商務旅客。

碳排放 觀光 活動
