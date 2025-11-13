一邊打瞌睡一邊創高價 專家：詭譎房市挑戰經濟學原理

住展雜誌最新市場調查指出，10月新案市場買氣依舊低迷，不少案場出現銷售人員等嘸客人打瞌睡，不過開價與成交價仍在一成以內，還傳不少建商不減高姿態將推高價案，詭譎房市狀態持續挑戰經濟學原理。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，在後928檔期帶動下，代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，分數微幅增至37.4分，燈號維持衰退注意的黃藍燈。

陳炳辰表示，10月仍在後928檔期階段，供給面有一定量體，預售推案量比前月增100多億元，來到500多億元，指標案有達欣、毅聯建設在台北市中山區與大同區各自推出總銷約80、50億元新案。

10月新成屋戶數約300多戶，較前月增約100戶，主要是加茂、知森堂兩建商在新北市林口區、三重區各推達百戶的先建後售案。

買氣依舊低迷，指標建案每週平均來客組數僅12.9組，成交組數更只有0.8組，四成新案出現單周來客個位數，或是單周交易掛蛋窘況，由於來客冷清，也出現銷售人員等嘸人打瞌睡情況。

待售建案數為1414案，依然偏高，但水位不再上升，主要是建商推案節制，以及陸續去化舊案下，賣壓有所受控。

陳炳辰指出，雖然市況不好，但新北市、桃園市有多個百億元大案，有很大機會在今年剩下的兩個月內推出，不論是延推案，或是有其特定優勢而不顧當前環境勇於上場，都讓北台灣全年推案量因此可能擠上兆元水準。

另外在新北市永和區、中和區、汐止區、三峽區、新店區、泰山區，與桃園市的小檜溪一帶可預見的未來，將再現高價案，價格與供給走高，購屋人氣卻呈反比，詭譎的房市狀態持續挑戰經濟學原理。