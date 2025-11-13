快訊

鄭麗文真的「令不出中央」？藍共識：得基層心得天下

共諜吳石差點接任台灣警備總司令 白崇禧與228是關鍵

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

一邊打瞌睡一邊創高價 專家：詭譎房市挑戰經濟學原理

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／住展雜誌提供
房市示意圖。圖／住展雜誌提供

住展雜誌最新市場調查指出，10月新案市場買氣依舊低迷，不少案場出現銷售人員等嘸客人打瞌睡，不過開價與成交價仍在一成以內，還傳不少建商不減高姿態將推高價案，詭譎房市狀態持續挑戰經濟學原理。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，在後928檔期帶動下，代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，分數微幅增至37.4分，燈號維持衰退注意的黃藍燈。

陳炳辰表示，10月仍在後928檔期階段，供給面有一定量體，預售推案量比前月增100多億元，來到500多億元，指標案有達欣、毅聯建設在台北市中山區與大同區各自推出總銷約80、50億元新案。

10月新成屋戶數約300多戶，較前月增約100戶，主要是加茂、知森堂兩建商在新北市林口區、三重區各推達百戶的先建後售案。

買氣依舊低迷，指標建案每週平均來客組數僅12.9組，成交組數更只有0.8組，四成新案出現單周來客個位數，或是單周交易掛蛋窘況，由於來客冷清，也出現銷售人員等嘸人打瞌睡情況。

待售建案數為1414案，依然偏高，但水位不再上升，主要是建商推案節制，以及陸續去化舊案下，賣壓有所受控。

陳炳辰指出，雖然市況不好，但新北市、桃園市有多個百億元大案，有很大機會在今年剩下的兩個月內推出，不論是延推案，或是有其特定優勢而不顧當前環境勇於上場，都讓北台灣全年推案量因此可能擠上兆元水準。

另外在新北市永和區、中和區、汐止區、三峽區、新店區、泰山區，與桃園市的小檜溪一帶可預見的未來，將再現高價案，價格與供給走高，購屋人氣卻呈反比，詭譎的房市狀態持續挑戰經濟學原理。

建商 建案
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

明明沒多吃卻變胖？專家點名「4種食物」會讓皮質醇失控 咖啡也中招

青年嘆漲租 專家：福利競賽非好事

沒有公主命不受男友呵護？兩性專家：與外表無關

台股能否重新站上28000點？ 專家指美延遲公布經濟數據成關鍵

相關新聞

鴻華傳買納智捷 看懂它們沒說的盤算！純電車n7銷量不如預期 合作困局待解

5年過去，裕隆及鴻海兩大集團合資成立的鴻華先進，仍未達到電動車銷量預期。根本原因是缺乏垂直整合，或許，併購才是最佳解方。

長榮Q3財報…賺進一個股本 陽明每股賺1.73元

貨櫃雙雄長榮、陽明昨（12）日均公布第3季財報。長榮單季營業毛利率26.15%，稅後純益217.4億元，季增近一倍、達9...

丁丁藥局的「暖科技」？網路口碑之星揭曉答案

2025網路口碑之星｜從母嬰用品到銀髮長照，丁丁藥局重新設計空間與服務，也讓「暖科技」成為照護的一部分，使每位顧客都感受到「被理解的安心」。

一邊打瞌睡一邊創高價 專家：詭譎房市挑戰經濟學原理

住展雜誌最新市場調查指出，10月新案市場買氣依舊低迷，不少案場出現銷售人員等嘸客人打瞌睡，不過開價與成交價仍在一成以內，...

南投 ESG永續韌性數位平台計畫 展現邁入AI數位治理決心

南投ESG永續韌性數位平台計畫成果展，在竹山小鎮文創聚落圓滿落幕！這次南投ESG永續韌性數位平台計畫由南投縣工商發展投資...

台康新藥授權 將進帳47億

台康生技昨（12）日宣布，繼EG12014之後，再次與全球大廠山德士（Sandoz AG）簽訂第二款治療HER2陽性乳癌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。