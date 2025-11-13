南投 ESG永續韌性數位平台計畫 展現邁入AI數位治理決心

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
南投ESG永續韌性數位平台透過數據與AI智慧分析，可精準掌握產業需求脈動。南投縣工策會／提供
南投ESG永續韌性數位平台計畫成果展，在竹山小鎮文創聚落圓滿落幕！這次南投ESG永續韌性數位平台計畫由南投縣工商發展投資策進會策劃，串聯中小企業與地方團隊，以AI智慧媒合系統為核心，展示多件創新合作案例，實踐產業轉型與永續治理，呈現南投邁向智慧永續的具體行動與社會影響力。

為了實現南投縣的數位治理，與展現協助中小企業導入AI人工智慧科技的決心，此次計畫先串連南投、竹山、水里三鄉鎮為示範場域，邀集三鄉鎮的地方團隊、協會組織、中小企業等單位，透過南投ESG提案工作坊建構影響力議題，進一步上傳到南投ESG永續韌性數位平台進行專案資料儲存、SDGs永續指標對應、數據累積等。

然後透過AI技術進行資料分析、媒合配對等，讓地方團隊與中小企業可以更便利的透過平台進行資源媒合與對接，產生跨鄉鎮、跨領域的媒合，創造更多橫向協作的機制與可能性。

未來，本系統將持續優化平台功能，並廣納更多南投縣中小企業與地方團隊的專案資料，擴大媒合資料庫規模與多元性，讓更多跨域合作的可能得以發生。

透過持續累積數據與AI智慧分析，不僅可精準掌握產業需求脈動，也能促進縣內資源流動與整合，逐步形成一個具有永續韌性、彼此協作的產業生態系，推動南投成為全台地方創生與科技治理的示範縣市。

工策會總幹事李哲華表示，這次計畫感謝小鎮文創協助工策會舉辦ESG成果展，面對永續發展已成全球趨勢，工策會長期輔導中小企業，都以具體行動展現對環境保護、社會責任與公司治理的重視，從節能減碳、綠色製造，到員工照顧、地方共好，「我們看見企業創新轉型的力量，也看見永續成為競爭力的新語言。」

李哲華說，未來工策會將持續扮演政府與企業之間的橋樑，協助導入ESG資源、人才與國際視野，共同打造宜居、宜業、永續的南投。期待此次的成果展，激發更多合作與靈感，讓南投的永續故事被世界看見。

南投ESG永續韌性數位平台計畫，展現南投邁入AI數位治理決心。南投縣工策會提供
