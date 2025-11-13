丁丁藥局的「暖科技」？網路口碑之星揭曉答案

在快速邁入超高齡社會的台灣，「藥局」正在被重新定義，它不再只是買藥的地方，而是社區裡最貼近生活的健康中繼站。丁丁藥局從陪伴新手爸媽出發，走進長照現場，讓藥師從服務者成為陪伴者，用暖科技重新詮釋「被理解的照護」。而這場改變的契機，來自於「一位藥師的觀察」，使丁丁藥局開啟了轉型之路，也因此在大數據股份有限公司旗下《網路溫度計DailyView》舉辦的「2025第八屆網路口碑之星」中，憑藉從母嬰到銀髮長照的前瞻布局與AI服務創新，榮獲「生活消費領域」連鎖藥妝藥局主題的策略卓越獎肯定。

看見照護世代的轉折

每一場改變，往往來自現場最細微的觀察。丁丁藥局隸屬於諾貝兒寶貝股份有限公司，是許多爸媽心中的第一選擇，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，近一年丁丁藥局從線上到線下深化與親⼦家庭的互動，品牌總聲量成⻑21.4％。

不過丁丁藥局並未在母嬰市場停下腳步，隨著台灣邁入超高齡社會，從母嬰市場到長照議題，需求的焦點悄悄移動，也讓品牌開始思考：藥局能否成為「家庭健康的下一站」？門市藥師開始注意到另一群進店的身影：「幫孫子買奶粉、卻默默承受身體不便的阿公阿嬤」。

中區一位藥師分享，有位阿嬤膝關節置換手術剛復原，陪女兒買奶粉時，卻不知道該如何挑選輔具。那一刻，藥師深刻感受到世代照護的真實難題。在「第八屆網路口碑之星」頒獎典禮上，由諾貝兒寶貝股份有限公司企劃與電商處長陳一徹代表丁丁藥局領獎。而總經理許耀鴻受訪時分享，這份榮耀背後，是品牌從母嬰市場走向長照服務的深刻轉折。

「照顧孩子的同時，也要照顧孩子的照顧者。」這樣的故事讓我們決定跨出一步，開始引進長照商品、培訓藥師與所有人員照護知識，並設立銀髮服務專區與長照示範店。

長照示範店的誕生，讓藥局有了全新的樣貌。

許耀鴻說明，這不只是品牌的轉折，也是藥局角色的延伸，從販售產品到陪伴照護，從母嬰市場走向全齡健康，讓藥局真正成為社區的健康顧問。

從販售到陪伴 藥局成為照護的第一站

當丁丁藥局決定踏入長照領域，第一步不是增加商品，而是重新設計動線。門市從櫃檯到展示區被重新規劃，走道更寬、轉角更平緩，無障礙通道與情境展示區取代傳統貨架。助行器、氣墊床、電動床、洗澡椅被擺在可以親手操作的位置，讓照護不再只停留在說明，而是能被「體驗」。

在這樣的空間裡，藥師不只是服務人員，而成了陪伴者。許耀鴻分享，有一次，一位女兒為了照顧中風的父親前來諮詢。

藥師沒有急著推薦產品，而是與她一起練習移位帶與床邊護欄的使用方式。那一刻，她第一次覺得，照護也能很安心。

這樣的互動，讓藥局不再只是銷售點，而成為家庭照護的「第一顧問」。也正符合政府推動的在宅老化，社區藥局是不可缺的一環。

空間創新帶動信任成長 丁丁藥局聲量再創新高

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，丁丁藥局的總聲量在過去一年成長21.4％，並在2024年底突破100家門市。而丁丁藥局在「信任」相關議題中聲量成長達22.1％，成為長照照護領域中最受矚目的品牌之一。這樣的成長，並非偶然，而是品牌持續在空間與服務上的創新累積。

為了讓服務更貼近不同族群需求，丁丁藥局推動「店中店」的複合經營模式，讓照護從單一空間延伸成多元服務的網絡。

在高雄仁武店，丁丁藥局打造「健康輔具體驗館」，現場展示醫療用床與各式輔具，讓民眾能親手操作、比較與諮詢。花蓮與吉安門市則與「虹韻助聽器」合作，導入聽力師駐點服務，提供免費聽力篩檢與助聽器保養諮詢；在家樂福賣場設立的「健康生活館」，則以一站式照護的概念整合日常健康管理。

「第一次覺得藥局是孩子能玩、長輩能休息、家人都能找到需要的地方。」

這是一位媽媽的回饋，也正是丁丁藥局在重新設計空間時最希望聽見的聲音。

這些「店中店」不只是空間的變化，更是服務的進化。每一個區域、每一次互動，都讓「信任」不再只是品牌口號，而成為人與人之間被看見的距離。

在數位時代 選擇讓科技變得「有溫度」

2024年，丁丁藥局將線上虛擬藥局與AI藥師導入旗艦店型，正式展開數位轉型的下一步。走進店內，顧客會看見3D虛擬人AI營養小助理，能以30國語言提供全天候健康諮詢。這項技術不只是為了強化OMO（Online-Merge-Offline）的智慧藥局體驗，而是希望讓科技成為更有溫度的陪伴者。

導入AI藥師小助手與智慧設備後，藥師能更即時地回應需求。

AI系統能主動提供用藥提醒、產品比較與健康資訊推播，減少繁瑣的行政時間。

對母嬰族群，它能依寶寶週齡推薦營養補給品；對銀髮族，則會主動提醒慢箋領藥與健康追蹤，協助長輩在日常中維持穩定照護。

許耀鴻進一步說明，這正是丁丁藥局在數位轉型中最想守住的核心信念：「科技不是取代，而是放大人與人的連結。」

邁向全齡健康品牌 以「更暖的專業」走下去

丁丁藥局希望，每位走進來的人，離開時帶走的不只是藥品，而是一份「被理解的安心」。從新手爸媽到銀髮長輩，藥師們用專業回應每個階段的需求，也在每一次互動裡，學著傾聽。

丁丁藥局正努力推動AI科技結合藥師團隊，讓數據與專業並行，打造覆蓋全齡的照護網絡。科技協助藥師更快回應需求，而真正溫暖的部分，仍然來自他們親自遞出的那句關心。許耀鴻只是淡淡地說，這座獎不是終點，而是提醒。提醒他們，科技再進步，藥局的溫度始終來自人。

