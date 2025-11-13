創新論壇26日登場 數發部次長侯宜秀：AI世代 須「揪團打怪」

數位發展部政務次長侯宜秀指出，台灣要邁入AI新世代，百工百業須與AI結合，並且以「揪團打怪」的方式，推動跨域協作與國際布局，才能讓台灣相關產業出海發展。

經濟日報將於11月26日舉辦2025創新論壇，以「AI×智慧應用新革命」為主題，邀請各界專家探討AI與智慧應用結合帶來的新趨勢與商機。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、元大投信、凱基金控、中保科技集團協辦。

侯宜秀當天將出席論壇，並以「建構數位力 打造智慧創新生態」為題發表專講。

侯宜秀強調，AI時代如同新一波工業革命，各行各業都將面臨轉型挑戰。台灣要面對這場世紀變局，政府須具備「敏捷式」調整能力。

她也聚焦三大目標：強化政府內外部連結、促進公私協力、深化國際接軌，讓台灣數位產業出海，邁向全球。台灣在這波變革中具關鍵角色潛力，尤其在AI應用推廣與治理，有機會創造新的典範，而不僅是跟隨者。

侯宜秀指出，台灣民眾對新科技接受度高，整體AI素養相對國際水平具優勢，不只是開發人才，而是一般使用者對應用的理解與適應能力出色。台灣雖地小，但民眾自主性強，也在持續面對危機的過程中，培養出靈活應對變局的能力，這些特質為台灣在全球科技變革中提供獨特優勢。

侯宜秀強調，政府面臨的挑戰在於外部變化過快，需要敏捷式策略調整。這種持續跟隨技術、地緣政治與國際環境變化的能力，對政府而言相對陌生，若能建立彈性政策機制，政府將更有效應對快速變動的外部環境。

目前最重要的工作是建立計畫之間的連結，並完善工作架構與運作機制。過去已有許多計畫在進行，但若要發揮更大的效果，需將這些計畫串聯，形成飛輪模式。