2025生技論壇／喊創新研發、鞏固藥鏈 陳時中：打造健康台灣雙引擎

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
經濟日報昨天舉行「2025生技論壇-生技醫療產業新戰略」，行政院政務委員陳時中（左六）出席致詞，並與樂迦再生科技執行長張裕享（左起）、鑽石生技資深副總裁黃彥臻、勤業眾信生技醫療產業負責人陳重成、長佳智能總經理李友錚、衛福部長石崇良、健喬集團董事長林智暉、中華開發生醫基金總經理吳欣芳、台灣精準醫療產業協會理事長蔡政憲、台康生技資深副總經理暨BMBU執行長張志榮、經濟日報社長劉永平合影。記者林澔一／攝影
經濟日報昨天舉行「2025生技論壇-生技醫療產業新戰略」，行政院政務委員陳時中（左六）出席致詞，並與樂迦再生科技執行長張裕享（左起）、鑽石生技資深副總裁黃彥臻、勤業眾信生技醫療產業負責人陳重成、長佳智能總經理李友錚、衛福部長石崇良、健喬集團董事長林智暉、中華開發生醫基金總經理吳欣芳、台灣精準醫療產業協會理事長蔡政憲、台康生技資深副總經理暨BMBU執行長張志榮、經濟日報社長劉永平合影。記者林澔一／攝影

行政院政務委員陳時中昨（12）日表示，政府對生技產業的發展抱持高度信心，將以「創新發展」與「藥物韌性」兩大主軸推動政策，打造健康台灣新引擎，並透過法規、科技、資源與國際合作，讓台灣在全球生醫產業中扮演更關鍵角色。

經濟日報昨日舉行「2025生技論壇-生技醫療產業新戰略」，陳時中出席致詞時表示，賴清德總統提出的「健康台灣」願景，以及行政院推動的「國家希望工程」，已將生技與藥物產業列為核心戰略。政府不僅要協助產業創新，也要確保國家醫藥安全，一方面強化研發創新，另一方面鞏固藥物供應鏈。

陳時中說明，針對「國家藥物韌性整備」，政府規劃六大策略，一是推動原料藥國產化，確保關鍵製藥來源不受國際供應鏈干擾；二是加強學名藥國際化，鼓勵業者布局全球市場、提升外銷能量；三是生物藥自主化，建構本土生物製劑研發與生產體系；四是核醫藥在地化，加強中西合醫藥的臨床與產業鏈結；五是建立智慧監控與供應管理系統，讓藥品供應資訊透明可追蹤；六是掌握關鍵醫材國產技術，鞏固國家健康防線。

陳時中強調，法規是推動產業的重要前提，行政院將採「法規先行、政策同步」原則，確保產業有明確的發展方向。除積極推動國際合作外，也會在制度面完善藥物審查與流通規範，讓生技產業在穩健法制下加速成長。

在促進生技創新的部分，政府亦訂定五大推動方向，包括政策支撐、法規引導、科技領航、資源導入及跨域行銷。陳時中表示，這些面向將形成一個自政策至市場的完整支持系統，協助企業從技術研發到產品落地，都能獲得相應的支援與市場導向。

最受產業關注的《再生醫療法》及《再生醫療製劑管理條例》，將於今年底前完成子法制定，加上健保資料庫管理辦法與人體生物資料庫管理辦法均已審查完畢，近期將陸續送立法院審議，這將構成推動醫療科技創新的法制基礎。

陳時中並表示，政府已啟動「國家感染性疾病資源庫」計畫，負責收集臨床檢體與菌株，並提供基因定序、動物實驗、國際合作等科研支援服務，未來也將與癌症、生物樣本庫及再生醫療研究資料整合，形成跨疾病的國家級資料平台。這些資源將開放給產學研界運用，提升台灣在國際生醫創新鏈中的研究能量，並協助企業縮短研發時程，加速創新產品商品化。

生技產業 陳時中 研發
