長榮海運斥資990億元 買新船、新櫃

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

長榮海運（2603）昨（12）日董事會通過，將斥資上看990億元買進新船、新櫃及機械設備；其中，擬買進14艘1.4萬TEU的LNG雙燃料貨櫃輪，總額上看889.7億元，也擬買進9萬個貨櫃，約68.1億元。

雖貨櫃海運業低迷，但長榮還是繼續買船、買貨櫃，該公司昨代子公司Evergreen Marine (Asia)公告決議，跟南韓三星重工及大陸廣船國際訂造各訂七艘1.4萬TEU的LNG雙燃料貨櫃輪，每艘船的造價為1.75億美元 ~2.05億美元之間（約新台幣54.25億元至63.55億元），總交易船舶數量為14艘，交易總額區間為24.5億到28.7億美元（約新台幣759.5億元至889.7億元）。

長榮海運因應貨櫃需求量攀升，將以子公司Evergreen Marine (Asia)，向東方國際集裝箱(香港)訂造2.63萬個櫃，交易總金額4,982.25萬美元（約新台幣15.44億元）。另向中國國際海運集裝箱訂造2萬個貨櫃，交易總金額4,307萬美元（約新台幣13.35億元）。

