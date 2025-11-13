台康新藥授權 將進帳47億

快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台康生技（6589）昨（12）日宣布，繼EG12014之後，再次與全球大廠山德士（Sandoz AG）簽訂第二款治療HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A全球市場專屬授權協議，台康將可獲得1.52億美元（約新台幣47.2億元）簽約及里程碑金外，並將依市場銷售表現再獲得銷售獎勵金。

台康生技表示，這項專屬授權排除了臺灣、中國大陸、澳門、韓國、蒙古、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓與日本等12個亞洲地區以外，包含其他全球市場。依據合約約定，台康除可獲得總額達1.52億美元的簽約及里程碑金外，並將依市場銷售表現再獲得銷售獎勵金；在產品上市後，將享有一定比例銷售分潤。

台康將負責本產品開發、生產製造及藥品供應。EG1206A已完成臨床動力學臨床試驗，且上個月已取得美國食品藥物管理局（FDA）及歐盟藥品管理局（EMA）可納入精簡開發範疇，臨床三期比較療效試驗將可豁免之正面回應。

台康生技表示，本協議進一步強化Sandoz與台康之夥伴合作關係，雙方先前已簽訂EG12014（Trastuzumab Biosimilar含150 mg與420 mg劑型）全球商業化協議。EG12014已獲歐盟執委會批准，並正在美國FDA提交上市許可申請（BLA）。

