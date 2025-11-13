台泥2025年前三季每股淨損1.28元
台泥（1101）昨（12） 日公布第3季財報，受單次火災損失影響帳面轉虧，單季稅後虧損102億元，每股淨損1.36元；累計前三季稅後虧損92億元，每股淨損1.28元。台泥昨日董事會並通過增資台泥儲能科技案，總增資金額為28.5億元；同時，決議發行無擔保普通公司債，以新台幣200億元為上限。
台泥表示，第3季虧損主要原因，係旗下子公司三元能源科技公司位於高雄的電池廠於7月發生火災事故，造成資產及存貨損毀，並因此認列重大損失所致。
