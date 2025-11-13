華航增航點 拚客貨雙贏

華航（2610）董事長高星潢昨（12）日指出，台灣到美國航線並將帶進東南亞到美國轉機的市場，這也將是未來華航營運的重點。

華航持續做航網調整，「力拚客貨雙贏」，並樂觀看待明年營運。

客運方面，將陸續增班紐約、倫敦、布拉格等，新航點除新增鳳凰城，也評估北美內陸、日本等二線城市，芬蘭赫爾辛基將和荷蘭航空共掛航班，待市場養成後視情況開航。

華航昨召開法人說明會，高星潢表示，客運市場從供給面而言，以空中巴士和波音的訂機量，預估未來十年都有3到4%的成長，亞洲客運量成長為主要動能，台灣成長幅度更高，台灣往返美國航線的運能近年已有三成成長，肩負起轉機樞紐，並將帶動東南亞經台灣轉北美的營運，華航在澳洲地區布局早又完整，東北亞市場旺，運能會持續往上提升。

華航總經理陳漢銘表示，2026年華航將迎接五到七架787新機，同時持續引進A321neo客機，搜羅市場上運能投入，朝向既有航網加密、新航點評估，優化轉運樞紐、時間帶的布局。