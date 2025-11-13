快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

台塑三寶再賣南亞科股

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

記憶體產業景氣翻揚，帶動南亞科（2408）股價從9月初不到50元一路狂飆至11月創下歷史新高172.5元，大股東台塑、台化、台塑化緊抓市場熱度連續啟動處分計畫，昨（12）日啟動第三次處分計畫，預計再各出售約1.89萬張。

而著眼強化營運資金運用，台塑、台化及台塑化11日同步宣告，啟動南亞科第三次股權調節計畫，預計從11月12日至明年1月30日，分別再出脫南亞科1萬8,972張；若依核決權限簽准日期11月11日南亞科收盤價164.5元估算，交易金額各約31.2億元，合計潛在釋股市值逾93億元。

台塑、台化、台塑化10月28日公告各處分南亞科2.5萬張，合計套現74億元。第二次各處分南亞科1.8萬張已執行完畢；其中，台塑、台化、台塑化每股交易均價各為145. 23元、145.85元、145.09元，交易總額分別為26.14億元、26.25億元、26.11億元。

台塑表示，當初投資南亞科並非以交易為目的，因此在會計界定上，是放在未分配盈餘項下，原本每季就會按持有成本與市價的差別認列未實現損益，因此一系列處分不會有處分利益，不影響各公司EPS，惟未分配盈餘會因此增加。

南亞科 台塑化
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

多空拉鋸！三大法人再砍78億元 台股攻2萬8又差一點「積」情

外資賣超173億元！這檔記憶體股價創高 竟遭賣超2.5萬張

外資揮今年第三大刀砍575億元！三大ETF慘遭提款 台積電也賣逾3萬張

南亞科傳大幅調薪 碩士畢業生月薪直逼護國神山

相關新聞

長榮Q3財報…賺進一個股本 陽明每股賺1.73元

貨櫃雙雄長榮、陽明昨（12）日均公布第3季財報。長榮單季營業毛利率26.15%，稅後純益217.4億元，季增近一倍、達9...

台康新藥授權 將進帳47億

台康生技昨（12）日宣布，繼EG12014之後，再次與全球大廠山德士（Sandoz AG）簽訂第二款治療HER2陽性乳癌...

台塑三寶再賣南亞科股

記憶體產業景氣翻揚，帶動南亞科股價從9月初不到50元一路狂飆至11月創下歷史新高172.5元，大股東台塑、台化、台塑化緊...

華航增航點 拚客貨雙贏

華航董事長高星潢昨（12）日指出，台灣到美國航線並將帶進東南亞到美國轉機的市場，這也將是未來華航營運的重點。

台泥2025年前三季每股淨損1.28元

台泥昨（12） 日公布第3季財報，受單次火災損失影響帳面轉虧，單季稅後虧損102億元，每股淨損1.36元；累計前三季稅後...

智慧經營／將來銀行董事長郭水義 加法策略 做大規模

前中華電信董座郭水義今年轉戰純網銀「國家隊」將來銀行，擔綱創行第二任董事長，立下未來三年發展計畫後，他要以所擅長「激勵人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。