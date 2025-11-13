2025生技論壇／勤業眾信生醫產業負責人陳重成：三大策略 突圍關鍵

勤業眾信生技醫療產業負責人陳重成表示，生醫產業未來關鍵不只是創新，更在於整合，唯有結合技術、資本與市場，建立可持續發展模式，才能在動盪環境中穩定前進。

經濟日報昨（12）日舉辦「2025生技論壇─生技醫療產業新戰略」，陳重成以「生醫戰略突圍：趨勢洞察與併購交易」為題發表專講。

他指出，據研究機構預測，全球處方藥市場到2030年將穩定成長，銷售額將自2021年的約1.1兆美元增至1.75兆美元，年複合成長率約8%。成長動能來自生醫技術快速演進、AI帶動研發與生產效率提升，以及跨國合作趨勢明顯。然而，政策與法規不確定、關稅與地緣政治風險造成的供應鏈變化，及新藥專利到期帶來的「專利懸崖」，都是潛在挑戰。

從2024年至2030年主要治療領域來看，幾乎全面成長，其中肥胖症、腫瘤學、中樞神經、免疫醫學與糖尿病等五大領域，預估將增加約3,800億美元銷售額。陳重成分析，新興療法與平台將是未來競爭核心，2020年至2030年間，生物製劑中細胞與基因治療的銷售占比將由5%提升至15%。隨著創新療法興起，產業正從大眾市場轉向小眾市場，發展少量高價的個人化醫療，並建立多樣化供應鏈支撐模式。

他指出，小分子藥物雖占比下降，仍是主流；但美國《降低通膨法案》規定，小分子藥上市九年後政府即可進行價格談判，使獲利期縮短，企業須調整研發策略。

在全球併購方面，2025年上半年生醫併購金額較2024年同期下降，主因CDMO與供應商併購減少，加上MedTech交易量下滑，反映經濟不確定與地緣政治競爭、法規變動壓力。不過，製藥產業併購仍優於去年，主要因企業以併購填補專利到期造成的營收缺口。展望2025下半年至2026年，若經濟回穩，預期將釋放更多併購機會，甚至出現重塑產業格局的大型交易；非製藥領域亦可望出現「改變遊戲規則」的併購案。

根據Deloitte 2025亞太區執行長調查，生技醫療產業為第二大併購動能產業，逾三成企業表示將持續推動併購。陳重成指出，台灣趨勢包括製藥業加速全球布局、異業跨入生醫領域，特別是科技業投資生技、醫療通路併購興起，以及部分台灣企業被外資收購。

他表示，全球市場變動下，臨床試驗成本增加與法規審查時程拉長，使企業研發投資須更審慎。生醫企業突圍的三大策略在於：一是「韌性成長」，建立具彈性的供應鏈以因應經濟與地緣政治不確定；二是「創造價值」，透過靈活的研發與產品組合策略，優化投資與提高研發效率；三是「數位能力」，加速導入AI以強化競爭力，同時留意AI應用的潛在風險。