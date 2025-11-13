2025生技論壇／健喬董座林智暉：整合壯大 迎戰國際

健喬（4114）集團董事長林智暉昨（12）日指出，台灣製藥業最大問題在於規模過小，難以形成量產規模經濟並吸引人才聚集，更難與國際大廠競爭。若要走向國際市場，唯有透過整合與壯大，從地區型藥廠升級區域型、甚至全球型製藥集團，才能確保長期競爭力。

林智暉昨日出席「2025生技論壇─生技醫療產業新戰略」，以「由台灣製藥韌性走向國際化大戰略」為題，發表專題演講。

他指出，根據統計，台灣前20大藥廠中，僅三家年營收達3億至5億美元，另有六家介於1億至2億美元，其餘皆不到1億美元，與國際藥廠動輒20億美元以上的規模相比差距懸殊。若無法透過整併與升級壯大體質，將難在海外市場站穩腳步。

他舉例，全球前兩大學名藥廠TEVA與VIATRIS皆透過多次併購壯大，才建立今日的全球實力。台灣藥廠也應走整合之路，發揮綜效、共享資源，才能真正提升產業競爭力。

林智暉指出，1970年代羅氏來台設廠帶動製藥人才培育，2000年外資撤出後，國內藥廠承接其生產基地成為發展養分。然而，自2013年台灣成為PIC/S GMP會員國以來，雖帶動產業升級，但與國際大廠相比規模仍然偏小，缺乏國際競爭力。

他以年營收4億美元為分界，將藥廠分為地區型、區域型與全球型。台灣上市櫃藥廠中，僅兩家達區域型水準，超過1億美元者也僅九家，整體欠缺規模化，難培育頂尖人才進而提升績效。

林智暉舉例，如果台灣「老三廠」中化控股、永信投控、生達能合而為一，整合後規模可達8億美元，將能由學名藥廠的身分，更加容易跨入新藥研發，並節省龐大營運與行銷成本。他估算，整併後可讓員工加薪兩成、利潤增加二成，提升整體競爭力。

他回顧，美時製藥十年前接受外商艾威群（Alvogen）入主，董事長林東和的遠見讓公司十年間營收從新台幣10億元成長至近200億元，近日更併購美國Alvogen US，預期規模可望突破4億美元，成全球性製藥集團。

林智暉以以色列TEVA為例，該公司1976年與Assia及Zori兩家藥廠合併成為以色列第一大藥廠，之後30年間持續併購擴張，營收自1987年的1億美元增至1997年的17億美元，2024年更突破187億美元，展現國際化典範。

他強調，健喬過去十年以「決戰國際，決勝工廠」為提升競爭力的關鍵。健喬以「自身成長、策略聯盟、持續併購」為三大成長動能，構築以「厚植實力」為內環、「併購與策略聯盟」為外環的「雙飛輪效應」，打造公司成長引擎。林智暉最後指出，健喬的目標始終如一，整合台灣製藥產業、邁向全球市場。公司預計2025年至2030年間投資新台幣210億元，用於工廠建設與藥廠併購，目標2030年營收達300億元，成為區域型大型製藥集團。