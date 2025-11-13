2025生技論壇／台康生技資深副總經理張志榮 催動獨角獸產業鏈

台康生技（6589）資深副總經理暨BMBU執行長張志榮表示，台灣生技產業應培養「獨角獸」再衍生完整產業鏈，不僅可吸引國際投資，也能促使大藥廠在台布局，提升產業全球競爭力。

在政策面上，張志榮觀察，近年來美國和歐盟已針對高價藥品實施規範，由於這些藥品是造成健保赤字的主因，因此法規的推動對產業價值至關重要。生物相似藥開發耗時且成本高，若能縮短臨床三期試驗或加速開發，不僅有助解決全球藥品短缺，也能減輕台灣健保財政壓力。

張志榮指出，未來若能豁免臨床三期，更多藥品能快速上市，無論台灣或國際市場，都將促進創新藥品開發並降低健保支出。

對於台灣業者的困境，他認為，台灣創新能力雖高，但國際曝光不足。國際上許多新創公司透過內部推薦與國際會議獲得大藥廠注意，台灣應建立類似機制，鼓勵企業走向國際，並提供支持，讓小型創新公司取得第一桶金，實現技術落地與商業化，提升台灣在全球生技產業地位。

在生產製造方面，台灣具備強大優勢，尤其在ICT產業成果卓越。對應到生技製造，張志榮指出，CDMO（委託開發與製造服務）產業若能結合自動化控制與AI系統，將是關鍵突破。

面對美中角力，由於美國是全球最大醫藥市場，未來CDMO發展可能集中在美國，但台灣的智慧製造與生物製造優勢，可降低成本、提升效率。

張志榮認為，若在技術、成本與法規上形成差異化，台灣生技業將在全球競爭中脫穎而出。此外，他也鼓勵業者在美國設立據點，較易爭取更多大藥廠商機，但將大量生產留在台灣，發揮成本與製造優勢。