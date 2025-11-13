2025生技論壇／鑽石生技投資資深副總裁黃彥臻 加強政策、資金扶持

鑽石生技投資（6901）資深副總裁黃彥臻表示，在美中角力下台灣的生技產業雖然較難在規模上競爭，建議可聚焦比較細分的領域，結合智慧製造與技術靈活性，鎖定利基市場，仍有機會打造自身優勢並走出自己的路。

黃彥臻表示，今年以美國為主的資本市場呈現資金兩極化，一部分流向成熟企業，另一部分則集中於技術創新和團隊實力較強的早期公司。

相比之下，台灣生技公司的技術實力雖然已逐漸受到國際關注，然而仍有許多創新企業仍面臨資金不足及國際曝光有限的困境，尤其是需要大量資金支持的生物新藥公司。

黃彥臻表示，隨著政策支持及金融監管制度更加彈性，台灣資本市場有望進一步開放與發展，有助企業提升競爭力。他建議，政府應加強政策與資金扶持，將醫療政策與生技產業緊密結合，例如在健保體系中優先使用國產產品，並提供資金激勵，讓創新企業在高風險環境中獲得成長機會。

對於美中角力對生技產業的影響，黃彥臻指出，這可分為研發與生產兩部分來看待。研發端上，抗體藥物開發需龐大資金，在中國做開發的公司急著把技術往外送，最終被美國大藥廠吸收，台灣投資研發的資金則顯得較為保守，不易取得來自中國的好技術。

生產端方面，黃彥臻觀察，中國大陸企業在美國市場已有轉單，若供應鏈出現調整，外國廠商將有切入機會。台灣雖難在規模上競爭，但可聚焦細分領域，如核酸藥物與細胞治療，結合智慧製造與技術靈活性，鎖定利基市場，仍有機會打造自身優勢並建立自己的特色。