2025生技論壇／樂迦再生科技執行長張裕享 細胞治療潛力巨大

樂迦再生（6891）科技執行長張裕享昨（12）日表示，台灣擁有「製造」的DNA，特別是在細胞治療和基因治療領域，是未來生技產業的競爭力所在，若能結合AI和自動化技術來提升生產效率並降低成本，將使台灣在全球生技市場中擁有巨大的潛力。

經濟日報昨日舉辦「2025生技論壇--生技醫療產業新戰略」，進行專題座談，主題為「前瞻精準醫療商機」，由台灣精準醫療產業協會理事長蔡政憲主持，與談人包括鑽石生技投資副總裁黃彥臻、台康生技資深副總經理暨BMBU執行長張志榮、樂迦再生執行長張裕享。

對於政府政策，張裕享認為，近年來政府在「再生醫療」領域的投入，對生技醫療產業起到了積極的推動作用。尤其是「再生雙法」政策，一旦上路後，有機會讓二期臨床試驗通過後的產品，在國內取得條件式核准，產品便可上市，未來有望為更多企業帶來發展機會。

生技產業的發展面臨兩極化，張裕享指出，尤其因臨床實驗的資金需求極高，因此首輪資金的取得成為企業的生死關鍵。他呼籲政府應進一步提供資金支持，通過法規和補助來幫助企業跨越資金困境，避免產業發展長期處於M型化局面。

對於美中貿易的緊張局勢，張裕享指出，中國大陸在生技產業發展過程中常存在仿冒問題，這導致其在國際市場的信任度較低。相比之下，台灣長期重視法規和誠信，有助於在全球供應鏈變動中爭取更多合作機會。

此外，張裕享認為，生技產業的生態系建設需要一個獨角獸企業來引領發展。像台積電和三星這樣的獨角獸企業，不僅能發展自身產品，還能帶動周邊產業的發展。