快訊

風雨太大？水豚君跳籠「越獄」遇鳳凰颱風 放棄逃亡自己回家了

「滿堂紅麻辣鍋」董娘淪詐團洗錢首腦！北檢聲押禁見獲准 凌晨狼狽上囚車

2025生技論壇／樂迦再生科技執行長張裕享 細胞治療潛力巨大

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
樂迦再生科技執行長張裕享，出席2025生技論壇綜合座談，談「前瞻精準醫療商機」。記者林澔一／攝影
樂迦再生科技執行長張裕享，出席2025生技論壇綜合座談，談「前瞻精準醫療商機」。記者林澔一／攝影

樂迦再生（6891）科技執行長張裕享昨（12）日表示，台灣擁有「製造」的DNA，特別是在細胞治療和基因治療領域，是未來生技產業的競爭力所在，若能結合AI和自動化技術來提升生產效率並降低成本，將使台灣在全球生技市場中擁有巨大的潛力。

經濟日報昨日舉辦「2025生技論壇--生技醫療產業新戰略」，進行專題座談，主題為「前瞻精準醫療商機」，由台灣精準醫療產業協會理事長蔡政憲主持，與談人包括鑽石生技投資副總裁黃彥臻、台康生技資深副總經理暨BMBU執行長張志榮、樂迦再生執行長張裕享。

對於政府政策，張裕享認為，近年來政府在「再生醫療」領域的投入，對生技醫療產業起到了積極的推動作用。尤其是「再生雙法」政策，一旦上路後，有機會讓二期臨床試驗通過後的產品，在國內取得條件式核准，產品便可上市，未來有望為更多企業帶來發展機會。

生技產業的發展面臨兩極化，張裕享指出，尤其因臨床實驗的資金需求極高，因此首輪資金的取得成為企業的生死關鍵。他呼籲政府應進一步提供資金支持，通過法規和補助來幫助企業跨越資金困境，避免產業發展長期處於M型化局面。

對於美中貿易的緊張局勢，張裕享指出，中國大陸在生技產業發展過程中常存在仿冒問題，這導致其在國際市場的信任度較低。相比之下，台灣長期重視法規和誠信，有助於在全球供應鏈變動中爭取更多合作機會。

此外，張裕享認為，生技產業的生態系建設需要一個獨角獸企業來引領發展。像台積電和三星這樣的獨角獸企業，不僅能發展自身產品，還能帶動周邊產業的發展。

生技產業 台積電
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

政務委員陳時中：政府啟動雙軸策略 打造健康台灣新引擎

沉默殺手奪命！52歲女腹痛竟是「癌中之王」胰臟癌末期

台中榮總43周年院慶 嚴德發讚：「全台唯一」3度獲智慧醫院標章

興櫃一周回顧／仁新勁揚逾30% 稱冠

相關新聞

鴻華傳買納智捷 看懂它們沒說的盤算！純電車n7銷量不如預期 合作困局待解

5年過去，裕隆及鴻海兩大集團合資成立的鴻華先進，仍未達到電動車銷量預期。根本原因是缺乏垂直整合，或許，併購才是最佳解方。

長榮Q3財報…賺進一個股本 陽明每股賺1.73元

貨櫃雙雄長榮、陽明昨（12）日均公布第3季財報。長榮單季營業毛利率26.15%，稅後純益217.4億元，季增近一倍、達9...

台康新藥授權 將進帳47億

台康生技昨（12）日宣布，繼EG12014之後，再次與全球大廠山德士（Sandoz AG）簽訂第二款治療HER2陽性乳癌...

台塑三寶再賣南亞科股

記憶體產業景氣翻揚，帶動南亞科股價從9月初不到50元一路狂飆至11月創下歷史新高172.5元，大股東台塑、台化、台塑化緊...

華航增航點 拚客貨雙贏

華航董事長高星潢昨（12）日指出，台灣到美國航線並將帶進東南亞到美國轉機的市場，這也將是未來華航營運的重點。

台泥2025年前三季每股淨損1.28元

台泥昨（12） 日公布第3季財報，受單次火災損失影響帳面轉虧，單季稅後虧損102億元，每股淨損1.36元；累計前三季稅後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。