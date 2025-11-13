2025生技論壇／國光生董座詹啟賢：建立醫藥防衛韌性

面對地緣政治、疫情與供應鏈風險交錯，國光生技（4142）董座詹啟賢昨（12）日指出，國家安全不僅在於軍事與能源，更在於醫藥產業的自立與韌性。他以國光生技的發展為例說明，台灣必須從研發、臨床到量產，形成完整體系，確保醫藥、醫材對國人的供應，立足台灣、才能做到產業韌性、國家安全。

詹啟賢表示，一場新冠疫情，讓美國驚覺對醫藥、醫材的需求多仰賴進口，導致染疫患者死亡率偏高，美國總統川普上任後，為解決醫藥業海外製造，以及長期藥價偏高等問題，決定透過關稅政策落實「美國製造」，建立醫藥防衛韌性，確保國家安全。

詹啟賢談話重點

詹啟賢指出，在美國關稅政策下，美國的跨國藥廠位在愛爾蘭、瑞士、德國、新加坡、比利時、印度等地的研發與製造基地紛紛遷廠回流美國，這是維護國家安全與醫藥自主的全球趨勢。

詹啟賢分析，當世界主要經濟體紛紛將「製藥主權」視為國安議題，台灣面對醫藥產業不能僅以經濟議題視之，而是必須以「國防戰略延伸」正視國內「醫藥自主的韌性鏈」，沒有醫藥產業的自主，國家安全只是空談。

他舉例，台灣在H1N1與COVID-19的防疫經驗中，體會到醫藥自主的關鍵價值，2009年全球爆發H1N1疫情時，當時國光生技雖然資金有限，廠房剛蓋好，但仍然即時提供國內H1N1疫苗，保障了國人健康。

不過詹啟賢說，相對跨國製藥廠營收高達四、五百億元的龐大規模，國內醫藥產業市場太小，光靠台灣市場是不夠的，台灣生技業要壯大必須「立足台灣、才能放眼全球」。

他分析，目前國內疫苗產品高達八成仰賴進口，本地供貨量僅占兩成，政府想要建立完整的「醫藥韌性鏈」，除了要建構起研發、臨床試驗、商業量產與市場通路四大層面的產業鏈，更重要的還是要自主建立GMP（優良製造規範）及GCP（臨床試驗規範）認證體系，並與國際標準接軌。