2025生技論壇／長佳智能總座李友錚：提升智慧醫療精準度

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
長佳智能總經理李友錚出席2025生技論壇，專題演講「醫療人工智能與照護機器人的機會與展望」。記者林澔一／攝影
長佳智能總經理李友錚出席2025生技論壇，專題演講「醫療人工智能與照護機器人的機會與展望」。記者林澔一／攝影

長佳智能（6841）總經理暨長聯科技董事長李友錚昨（12）日表示，人工智慧（AI）正引領醫療4.0革命，結合數位醫療、生醫資料與機器人應用，將從臨床診斷延伸至照護現場，形塑全新的「智慧醫療生態系」。他也提醒，全球醫療AI對提升醫療的精準度仍有待提升，台廠應把機會進一步提高自己的競爭力。

經濟日報昨日舉行「2025生技論壇-生技醫療產業新戰略」，李友錚以「醫療人工智能與照護機器人的機會與展望」為題發表演說。李友錚表示，AI自1950年代以來經歷三次浪潮，至今已發展出機器學習、深度學習技術，憑藉大數據與強大運算力，逐步邁向能理解、生成與行動的階段。全球醫療AI市場將從2025年的205億美元，成長至2033年的6,300億美元，年複合成長率高達49.8%，成為全球成長最快的產業之一。

李友錚談話重點
他指出，歐美日中等主要市場正積極導入AI技術，這波AI醫療浪潮也正快速擴散至亞洲新興市場，台灣有機會在軟硬體整合與臨床應用上扮演區域領導角色。

根據經濟部《2025生技產業白皮書》，台灣數位醫療產值2024年為新台幣605億元，連續三年維持10%以上成長，但李友錚認為這樣的成長速度並不算快，近年國內共有六家知名公司投入醫療AI發展，各公司都有相關產品取得衛福部食藥署（TFDA）及美國FDA認證，但各公司營收及獲利成長有限，這個趨勢不僅反映在台灣，連美國也如此。

李友錚說明，美國FDA透過醫材審核法規510K准許大量醫療AI產品上市，其中有不少醫療AI產品因精準度仍有待提升，並無法滿足醫院個別化及臨床治療真正需求，甚至有美國醫療AI公司出現倒閉潮，美國目前已有趨勢顯示，未來的醫療AI產品上市許可將比照藥品的嚴格標準予以把關。

針對台灣醫療AI發展，李友錚建議，政府自2025年至2029年編列了489億元推動「健康台灣深耕計畫」，預期醫療AI業者將有機會獲得更多支持，呼籲國內業者在獲得活水之際，也可再次思考醫療AI新策略，讓業者的競爭力更能獲得發揮。

長佳智能今年成立子公司長聯科技，主要發展醫療照護機器人，計畫明年首季正式量產，現在已接到逾200台訂單。李友錚表示，全球正面臨醫護人力長期短缺，世界衛生組織預估2030年將缺乏1,800萬名醫務人員，其中護理與助產師缺口高達900萬名。在此背景下，結合AI技術的照護型機器人，將是醫療服務體系再造的關鍵力量。

李友錚說明，機器人的類型有很多種，長聯科技目前正發展的是輪型機器人，目的是希望導入到醫療機構，是以病人安全為最核心考量，機器人安全性及可靠性，為首要原則。長聯科技第一代輪型照護機器人，將扮演執行病房導覽、衛教諮詢、訂餐服務、遠端查房與非接觸式生命徵象監測等任務，與醫院HIS/ERP系統串聯後，可自動生成護理交班紀錄或即時通報異常情況，預期可為醫療機構節省30%以上行政工時。

AI 機器人 美國
相關新聞

鴻華傳買納智捷 看懂它們沒說的盤算！純電車n7銷量不如預期 合作困局待解

5年過去，裕隆及鴻海兩大集團合資成立的鴻華先進，仍未達到電動車銷量預期。根本原因是缺乏垂直整合，或許，併購才是最佳解方。

長榮Q3財報…賺進一個股本 陽明每股賺1.73元

貨櫃雙雄長榮、陽明昨（12）日均公布第3季財報。長榮單季營業毛利率26.15%，稅後純益217.4億元，季增近一倍、達9...

台康新藥授權 將進帳47億

台康生技昨（12）日宣布，繼EG12014之後，再次與全球大廠山德士（Sandoz AG）簽訂第二款治療HER2陽性乳癌...

台塑三寶再賣南亞科股

記憶體產業景氣翻揚，帶動南亞科股價從9月初不到50元一路狂飆至11月創下歷史新高172.5元，大股東台塑、台化、台塑化緊...

華航增航點 拚客貨雙贏

華航董事長高星潢昨（12）日指出，台灣到美國航線並將帶進東南亞到美國轉機的市場，這也將是未來華航營運的重點。

台泥2025年前三季每股淨損1.28元

台泥昨（12） 日公布第3季財報，受單次火災損失影響帳面轉虧，單季稅後虧損102億元，每股淨損1.36元；累計前三季稅後...

