智慧經營／將來銀行董事長郭水義 加法策略 做大規模

經濟日報／ 林勁傑
將來銀行董事長郭水義強調規模化，奉行加法策略做大規模。 記者林俊良╱攝影
中華電信（2412）董座郭水義今年轉戰純網銀「國家隊」將來銀行，擔綱創行第二任董事長，立下未來三年發展計畫後，他要以所擅長「激勵人心」角度出發，奉行加法策略做大規模，且過程中既問耕耘也問收穫，以終為始，勇敢嘗試，因為他深信：大膽一搏勇於嘗試可能成功也可能失敗，如果都不嘗試則註定失敗。

三個3+3 邁向IPO  

從主掌兆元市值企業轉身百億市值的將來銀行，政大銀行系畢業的郭水義可謂回到老本行，他為將來銀行立下「三個3+3」三年目標，今年起算三年後力拚2027年轉虧為盈並走向IPO。

至於前進策略，財務背景出身的郭水義譜出一個本量利圖，他表示，有一次和台積電朋友聚餐時聊到一個投資經商道理，利小量大利不小，如果利大量小就利不大，這是很棒的slogan，利小量很大為薄利多銷概念，如當年王永慶先生、亞馬遜貝佐斯。

郭水義說明，把縱軸線拉開從量小到量大，橫軸從利小到利大，圍成四個象限，左下角是利小量小，右上角利大量大；利小量小不會成功，利大量大如台積電贏者通吃。大部分企業走的是利小量大利不小，積極把市場規模做上來，先有市場地位才能拉利差，先求量再求利，他和將來和團隊分享向右看齊是拉高利潤率，但向上升級優於向右看齊。毛利率60％已接近極限，例如貝佐斯用網路賣實體書開始，沒有時間空間限制。

郭水義認為，純網銀一言以蔽之是「經營沒有任何限制」，英文infinity沒有時間跟空間的限制為純網銀特色，貝佐斯正是這樣成功。慶幸經營純網銀不會受到限制，規模化則絕對要把量做出來。

為達目標，郭水義強調，「從人性角度來看是我擅長做的事情」，他回憶，當年時任中華電信董事長賀陳旦為推動民營化規劃獎勵辦法，郭水義擬定企業化獎勵方案，民營化後中華電信員工立刻多了二個月薪水及一個月員工分紅，實際民營化後開始大量轉投資並IPO。

行銷獎勵 不設上限

郭水義說，此為他過去一直重複做的事情，明年適當時間辦理增資同步也有獎勵計畫，獲利轉正以後走向IPO，這是從人心激勵角度希望在將來銀行也會實現，且為最重要的前進策略途徑，以吸引天下志同道合夥伴加入將來銀行共創新事業。

他提到，當年接中華電總經理時，第一件事是把行銷獎勵金天花板打開，獎勵無上限。而現在也告訴將來銀行同仁，編列行銷預算是既要問如何耕耘也要問如何收穫。

此外，郭水義強調規模化的策略之一包括「加法策略」，只要可以加客戶加營運規模加營收，且長期效益大於成本，例如招攬存款累積低利率資金後將來會擴大利差，亦會成為放款基礎，如有效益廣告資源無上限，對同仁獎勵亦然。

加法過程非但只問耕耘不問收穫，也是以終為始，勇敢嘗試，「這是當年賀陳旦教我的」，大膽一搏勇於嘗試可能成功可能失敗，但如果都不嘗試則註定失敗。

