創新平台／減碳釀酒術 淨零加分

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

釀啤酒時最迷人的氣泡，來自二氧化碳，然而，在啤酒製造過程也會產生二氧化碳，主要來自醱酵槽與供應能源的鍋爐。其中，醱酵槽二氧化碳濃度較高，現代化酒廠已進行回收純化，回收後的二氧化碳又可應用在啤酒製程多個環節，維持氣泡細緻與風味穩定。

但鍋爐燃燒天然氣產生的二氧化碳，目前多排放至大氣，造成額外的碳排。工研院團隊從這樣的需求獲得啟發，嘗試開發適合捕捉天然氣鍋爐的回收再利用技術，讓原本可能回到大氣中造成溫室效應的碳，重新回到製程循環利用。

這項任務的關鍵，是工研院自主開發的固態胺碳捕捉技術。核心材料雖然只是細小粉粒，卻能在工業排氣中選擇性吸附二氧化碳，並在約攝氏80度低溫下就可釋放出高純度的二氧化碳氣體。整個過程能耗低、不須高壓，也不產生液體廢棄物，兼具環保與經濟效益。

工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬形容，這項技術就像會呼吸的海綿，能自如吸碳、吐碳，讓排放變成可再利用的資源。為了驗證技術能否真正落地，工研院研發團隊積極尋找穩定排氣量與彈性空間的產線作為實證場域。以酒廠為例，釀造過程中天然氣鍋爐的排氣，二氧化碳濃度穩定、流量適中，是理想的捕碳環境。

目前工研院團隊已攜手國內最大的酒類製造業者建置示範系統，預計於近期展開實證運轉。屆時，酒廠可就地回收製程中的二氧化碳，重新導入發酵或其他應用流程，讓啤酒釀造過程更趨近零碳排。

固態胺材料開發過程充滿挑戰。為了讓材料在低能耗條件下仍能穩定吸附、快速釋放，團隊從分子設計、結構修飾到高低溫循環測試進行數百次試驗，最終找出兼具吸附力與耐久性最佳配方。相較傳統液體胺系統容易腐蝕、耗能高且維護困難，固態胺不須溶劑、不易揮發，且可模組化部署，三天內即可完成安裝與啟動，特別適合中小型製造業導入。

未來，這項技術將可擴展至食品加工、電子、化工等產業，讓企業以可負擔的方式開啟碳管理轉型。當排放的二氧化碳不再是負擔，而能成為再生資源，減碳也能與產業升級並行。

從啤酒泡泡的靈感，到材料創新的突破，再到產線端的實證推進，工研院以固態胺技術釀酒也可以更零碳。當未來實證上線時，台灣將在淨零轉型的道路上，再向前邁出堅實一步。

★飲酒不開車 經濟日報關心您★