ESG最前線／強化法遵 建構永續競爭力

在職業安全衛生管理系統（ISO 45001）中，「法規鑑別與遵循評估」是整個系統的核心。因為所有風險控制、目標設定與改善措施，都必須建立在「了解並符合法令要求」的基礎上。若企業未能掌握最新法規、未正確判斷適用性，就可能出現違法使用危險化學品、忽略安全衛生要求等情況，甚至在客戶稽核或ESG評鑑中被視為高風險企業。

法規鑑別並不是單純的文件工作，而是一項需要持續管理與更新的作業，要求企業定期識別、取得、更新並評估適用法規的遵循情形。

在實務執行上，企業常出現幾項缺失。首先，許多公司只列出法規名稱，卻沒有進一步釐清哪些條文實際適用、哪些與公司活動無關，導致清單無法真正發揮管理效益。改善方式是針對每條法規標註「是否適用」、「適用範圍」、「具體遵循要求」及「負責單位」，建立明確的責任與追蹤機制。

其次，法規更新不即時是另一項潛在風險。職安法與化學品管理等相關規範幾乎每年都有修訂，若僅靠人工查詢或等待顧問通知，往往會錯過新法施行日期。建議企業可導入法規資料庫或自動更新提醒系統，搭配內部的法遵負責人制度，定期（例如每季）檢視法規變動，確保資訊即時並落實。

再者，許多企業的法遵評估流於形式，常見做法是只在表格上勾選「符合」或「不符合」，缺乏具體依據與改善說明。實務運作上可透過「法遵評估報告表」，要求每項不符合都附上現場查核證據、改善時程與追蹤結果，並納入年度內部稽核計畫，使評估結果更具實質意義。

另一項問題是部門責任劃分不明。部分公司將法規管理視為EHS（環安衛）部門的工作，但實際上，法遵應該是跨部門的共同責任。例如人資部門負責員工健康檢查與勞工健康管理，生產部門負責化學品標示與儲存安全。透過將法規鑑別結果轉化為各部門任務清單，能讓每個單位清楚了解自身的法遵責任與角色。

在ESG時代，法規遵循不再只是避免罰鍰的防禦性行為，而是展現企業治理與社會責任的重要指標。

職安衛法遵有助於降低職災與環境風險，展現對員工安全的承諾，也體現企業治理的成熟度與透明度。若能將ISO 45001的法規鑑別與查核機制，結合環境（ISO 14001）與品質（ISO 9001）系統，企業便能建立起完善的合規管理架構，強化整體永續發展的基礎。

最終，成熟的法遵管理不僅是文件與表單的完成，而是一種組織文化的養成。當每位員工都理解法規的目的、知道自己在安全與合規中的角色，企業才能真正讓法遵落實於日常運作中。這樣的企業，不僅能穩健面對稽核與法規挑戰，更能在ESG的浪潮中展現長期的永續競爭力。