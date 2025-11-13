快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

量子覺知手札／高效運用時間

經濟日報／ 瑞瑟（資深企業顧問）

在過去古典力學當道的時代直接且單純的生活環境，我們大多會依照自己或他人的成功經歷，以及對自己有關鍵影響力人士的要求與建議，在待辦項目上做優先順序安排，以投入個人時間。

求學時為獲得好成績，我們會以學校課業及考試做為花時間的重點。出了社會，為了升官發財，我們多半以主管要求的重要任務，做為安排自我時間基礎。雖然如何花時間是十分主觀的，原則上仍以獲得自己最大利益，做為主要參考點。

只是，隨著量子覺知時代來臨，一切情形都變得可能、不確定。這代表許多傳統上為了提升自己價值付出的時間，不但可能變得毫無意義，甚至可能是致命的。就好比以前我們自認只要有毅力地投入工作，努力學習各種專業知識，就可保證自身競爭力增長的想法，在AI及機器人逐漸當道下，變得過時，而有投入就必定會有收獲的因果關係，也變得不再是理所當然。

我們花了大量功夫累積的專業知識，可能在無所不知的AI面前變得一文不值，而我們努力地投入工作只求被賞識的企圖，也可能瞬間就被組織以更有效率的機器給輕易地擊碎。

此時，在因果不再必然下，透過果因論方式來安排個人時間投入，反而更可能成為判斷輕重緩急的有效步驟。這代表面對有各種可能性的量子混沌狀態時，不應該盲目而快速地追求各種資訊及技能，反而應有效地透過自我覺知方式，先將個人的情緒沉澱下來。在運用個人的感受覺察系統調整自己的思維、目的及可能的行動，讓同頻共振所產生的協調狀態來改變當下的情緒，就有機會探索並了解自己的人生願力。

這種因量子塌縮（quantum collapse）創造出來的聚焦效應，以個人的最終欲求及結果做為指導原則，讓自我及對他人的覺知先於一切，就有可能讓自己有限的時間能更有效地運用於具無限可能性的量子力學時代。

