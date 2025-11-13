快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

連鎖效應／善用AI算力解讀客眾

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

連鎖品牌匯整顧客資料不稀奇，實現以顧客為中心的價值體系，從「大眾」轉化為「小眾」，再透過分析建立「個眾」輪廓與標籤，再進化為「客眾」經營，將顧客編組管理與分析。

連鎖是分散式、多場域的營運，而且每一家店對應的商圈屬性與顧客型態都是不同的。看似同質化，實質差異頗大。舉例來說，同樣是高頻消費的顧客，將年度消費金額同一層次的顧客進行分析，發現其購買組合可以是南轅北轍，這種現象不僅出現在綜合零售業，也出現在餐飲服務業。

服務決定高下，定義服務的對象同樣重要，一家店透過不同顧客的定義可以發現全新的市場。

同樣商品賣給一般散客或是企業用戶，得到的成效截然不同，例如茶葉蛋，可以像零售店一顆一顆買；也可以開專賣店一包一包賣；更可以賣給商用客一批一批賣，第一個場景是7-Eleven，第二個場景是所長茶葉蛋，而第三個場景則是福記蛋品。由於對象不同，所要配套的服務組合也不相同。

以所長茶葉蛋專賣店為例，主要面向商圈零售客群和企業用戶，面對個人和企業兩群客源，前者要人財兩得；後者則要做到焦點經營，說明如下：

一、個人顧客（B2C）：透過顧客關係管理，依顧客的消費金額丶頻率與周期將顧客分為六群，設定的目標是錢場和人場都要顧客來捧，分析出有效經營顧客的方案分雙軸進行，一是以消費金額設定進階獎勵，獎勵達標的顧客；二是運用持續的活動，用以刺激提升來店頻率。

二、企業用戶（B2B）：對於企業用戶的經營，衝刺消費金額與刺激高頻都是無用功，必須鎖定「焦點」，透過對顧客購買情境的分析，掌握出兩個主要的採購動機，一是同仁團購；二是年節送禮，此時經營的焦點就產生了，主動為顧客設計員購方案，同時也在各個送禮節慶時，推出企業專屬組合禮包。

對店務夥伴而言，統計分析本來就不是他們的長項，AI副店長運用的意義就被凸顯了，不要讓顧客資料只沉睡在我們的資料庫中，要進一步的探勘、發掘、再定義，才能持續創造顧客價值。

連鎖總部的客服部門被客服機器人浸潤，人機合工與委外創新均是常態，連鎖門市最前線也需要善於統計分析的AI副店長，協助我們進一步挖掘顧客資料，看見數據背後的意義。

資料沒有解讀只是垃圾，經過有效的解讀，才能變成黃金。

AI使虛實融合再次進化，我們也必須用算力武裝店務夥伴，AI競爭的時代已經開戰。

顧客 消費 AI
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

政務委員陳時中：政府啟動雙軸策略 打造健康台灣新引擎

AI不缺GPU缺DDR4？網猜「短料延續到2026」：記憶體還有行情

黃琡雅／全球醫療ESG新局下的綠色醫療韌性：台灣醫院之數位雙軸轉型

她斷捨離後不再亂買 只留4類「愈花愈值得」消費

相關新聞

長榮Q3財報…賺進一個股本 陽明每股賺1.73元

貨櫃雙雄長榮、陽明昨（12）日均公布第3季財報。長榮單季營業毛利率26.15%，稅後純益217.4億元，季增近一倍、達9...

台康新藥授權 將進帳47億

台康生技昨（12）日宣布，繼EG12014之後，再次與全球大廠山德士（Sandoz AG）簽訂第二款治療HER2陽性乳癌...

台塑三寶再賣南亞科股

記憶體產業景氣翻揚，帶動南亞科股價從9月初不到50元一路狂飆至11月創下歷史新高172.5元，大股東台塑、台化、台塑化緊...

華航增航點 拚客貨雙贏

華航董事長高星潢昨（12）日指出，台灣到美國航線並將帶進東南亞到美國轉機的市場，這也將是未來華航營運的重點。

台泥2025年前三季每股淨損1.28元

台泥昨（12） 日公布第3季財報，受單次火災損失影響帳面轉虧，單季稅後虧損102億元，每股淨損1.36元；累計前三季稅後...

智慧經營／將來銀行董事長郭水義 加法策略 做大規模

前中華電信董座郭水義今年轉戰純網銀「國家隊」將來銀行，擔綱創行第二任董事長，立下未來三年發展計畫後，他要以所擅長「激勵人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。