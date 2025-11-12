快訊

鳳凰快閃發威「58年首見11月登陸颱風」 2測站破單站紀錄、北台灣降雨持續

長榮海運斥資百億元 訂新櫃及碼頭設備

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮（2603）海運因應新船不斷增加，貨櫃數量也要同步攀升，12日也代子公司Evergreen Marine (Asia)公告四筆買進全新貨櫃公告，折算後約斥資新台幣68.1億元，買進約9萬餘櫃；另外，還公告巴拿馬箇朗貨櫃碼頭增加設備33.13億元，共達101億元。

長榮海運代子公司巴拿馬箇朗貨櫃碼頭(Colon Container Terminal)公告，因作業需求向上海振華重工買進八部橋式機及九部輪胎式門式機，總共為1.06億美元，折算台幣為33.13億元。

另外四筆買櫃公告分別為，長榮海運代子公司Evergreen Marine (Asia)公告，跟東方國際集裝箱(香港)訂造2.63萬個櫃，交易總金額4,982.25萬美元，以美元兌台幣約31元計算，約台幣15.44億元。

長榮海運代子公司Evergreen Marine (Asia)公告向中國國際海運集裝箱訂造2萬個貨櫃，交易總金額4,307萬美元，以美元兌台幣約31元計算，約13.35億元，

長榮海運代子公司Evergreen Marine (Asia)向勝獅貨櫃訂造1.3萬個貨櫃，交易總金額為3,424萬美元，以美元兌台幣約31元計算，10.61億元。

長榮海運代子公司Evergreen Marine (Asia)向廣東富華機械訂購3.11萬個貨櫃，交易總金額為9,258.95萬美元，折算新台幣約28.7億元。

長榮海運 新台幣
