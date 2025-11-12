打臉看跌房價說 首季全國住宅貸款違約率僅0.08%、比金融海嘯時還低

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義房屋統計不動產資訊平台資料顯示，今年第1季住宅違約率僅0.08%、處歷史低檔水準，雖較上季略增萬分之一個百分點，也寫下近11季以來新高，但以整體來說，違約率仍相當相當低。圖／信義房屋提供
信義房屋統計不動產資訊平台資料顯示，今年第1季住宅違約率僅0.08%、處歷史低檔水準，雖較上季略增萬分之一個百分點，也寫下近11季以來新高，但以整體來說，違約率仍相當低，主要還是有金錢需求的民眾，願意讓利或降價物件仍可變現，另外像是就業市場表現穩定，不至於出現短期現金流吃緊，不過仍須留意後續是否有緩步增加的現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行連續性升息已經有段時間，雖然民眾每個月房貸支出增加，但住宅違約率都維持在萬分之7的超低利率，今年第1季才增加到萬分之8，仍遠低於2009年第1季金融海嘯後的百分之1.39，主要現在就業狀況相對穩定，民眾不會頓失收入。

曾敬德指出，房市仍有一定交易量，一旦遇到個人財務狀況出現問題，也都還容易將不動產變現，不過關稅問題與先前新台幣強漲過後，的確看到部分產業受到衝擊，也有遇到個案企業主將不動產變現，可能要留意後續市場的變化。

統計顯示，購置住宅貸款違約率2009年第1季達1.39%，隨後一路下降，2021年第3季跌破0.1%，之後一段時間都維持在0.07%，直到今年第1季才略增至0.08%，整體房貸違約率還是維持歷史相對低檔水準，整體房貸品質穩定。

若以六都來看，房貸違約率最高的是台北市0.13%，其次是台南市0.08%，高雄市0.08%，新北市0.07%，台中市0.06%，桃園市0.05%，整體都會區房貸族的繳息狀況都相當正常。

曾敬德表示，今年4月股市一度崩跌，但很快就漲回來，甚至後續台股續創新高，加上經濟狀況表現也還算穩定，畢竟房貸政策受限的還是新的購屋人，房貸族比較在意的還是工作收入是否穩定，另外現在利息真的比低利年代高一些，但不至於繳不出來，不過現在新購屋的房貸利率負擔的確是比以往更重。

