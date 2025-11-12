女性企業家力量崛起 洪秀暖高票連任理事長

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
世界華人工商婦女企管協會金門分會舉辦「第3屆第一次會員大會暨理監事會議」，由理事長洪秀暖主持，並進行理監事改選。圖／世華金門分會提供
世界華人工商婦女企管協會金門分會舉辦「第3屆第一次會員大會暨理監事會議」，由理事長洪秀暖主持，並進行理監事改選。圖／世華金門分會提供

世界華人工商婦女企管協會金門分會舉辦「第三屆第一次會員大會暨理監事會議」，由理事長洪秀暖主持，會中進行理監事改選，由洪秀暖以高票連任理事長，象徵會員對她領導的高度信任與肯定，洪秀暖表示，金門分會已是許多女性創業與成長的重要平台，未來將邀請更多年輕世代加入，一起延續世華精神、開創更具包容與多元的女性社群，讓每位姊妹都能在這個舞台上綻放光彩、共創價值。

此次會議除聽取會務及財務報告外，並依章程進行第四屆理監事改選，順利完成分會年度的重要傳承任務，展現組織成熟與團結力量，輔導會長張莉、歷屆理監事及多位會員姊妹皆到場祝賀，為金門分會邁向新階段共同見證歷史時刻。

新任團隊陣容堅強，常務理事由陳緣姿、孫惠文出任，理事包括涂凱津、莊玉循、李明妹、陳伊伊、許王淑珠、李麗明、李月黎、李麗端、雷秋延及陳龍緣；常務監事為許淑貞，監事尚文凱、李文文。整體結構兼具經驗與新血，成員橫跨各行各業，充分展現分會多元共融與女性專業實力。

洪秀暖在當選致詞時感性表示，感謝姊妹們一路相挺，讓她有機會再度帶領分會前行，未來將持續推動「學習培力、公益行動與跨域合作」三大主軸，讓金門女性的力量在島嶼與國際舞台上發光發熱。她強調，「公益不只是活動，而是一種生活態度，期盼每位姊妹都能以行動傳遞愛的力量。」

她同時宣布，分會將於11月30日參與「家的希望有您相扶」愛心園遊會活動，持續投入義賣行動，所有收益將全數捐贈家扶中心，幫助弱勢兒少，落實協會長年重視的社會責任精神。

洪秀暖最後表示，連任意味責任更重，她將以更開闊的視野與務實行動，持續推動在地關懷、國際交流與經貿合作，讓世華金門分會成為「傳遞溫度與希望的力量」。

世界華人工商婦女企管協會金門分會舉辦「第3屆第一次會員大會暨理監事會議」，由理事長洪秀暖主持，會中進行理監事改選，並討論多項重要事務。圖／世華金門分會提供
世界華人工商婦女企管協會金門分會舉辦「第3屆第一次會員大會暨理監事會議」，由理事長洪秀暖主持，會中進行理監事改選，並討論多項重要事務。圖／世華金門分會提供
世界華人工商婦女企管協會金門分會舉辦「第3屆第一次會員大會暨理監事會議」，新任團隊合影。圖／世華金門分會提供
世界華人工商婦女企管協會金門分會舉辦「第3屆第一次會員大會暨理監事會議」，新任團隊合影。圖／世華金門分會提供

金門 公益 舞台
