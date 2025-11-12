長榮海運斥資約890億 買進14艘LNG雙燃料貨櫃輪

全球海運市場受到美國發動對等關稅衝擊，全球經濟也跟著受累，長榮海運（2603）12日董事會公告逆勢進場訂造新船，斥資折算台幣為759.5億元至889.7億元，買進14艘1.4萬TEU的 LNG雙燃料貨櫃輪。

長榮海運代子公司Evergreen Marine (Asia)公告決議，將訂造7艘1.4萬TEU的LNG雙燃料貨櫃輪，跟韓國的Samsung Heavy Industries(三星重工)訂造，每艘船的價格為1.75億美元 ~2.05億美元，以美元兌台幣約31元計算，54.25億元至63.55億元，7艘的總交易金額為12.25~14.35億美元，折算台幣為379.75億元至444.85億元。

另外，長榮海運子公司Evergreen Marine (Asia)也跟大陸廣船國際訂造7艘1.4萬TEULNG雙燃料貨櫃輪，每艘船的價格也是一樣，平均約在為1.75億美元 ~2.05億美元，以美元兌台幣約31元計算，54.25億元至63.55億元，7艘的總交易金額為12.25~14.35億美元，折算台幣為379.75億元至444.85億元。