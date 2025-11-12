快訊

陽明海運榮獲首屆「企業海洋永續貢獻獎」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運榮獲海洋委員會首屆「企業海洋永續貢獻獎」肯定，由蕭美琴副總統(左)親自授獎，陽明海運白崑榮總經理(右)代表領獎。圖／陽明提供
陽明海運（2609）秉持「與海共生、永續航行」的核心理念，以多項海洋永續行動落實航運業推動海洋保育作為，榮獲海洋委員會首屆「企業海洋永續貢獻獎」肯定。該獎項於12日舉行頒獎典禮，由副總統蕭美琴親自授獎，並由陽明海運白崑榮總經理代表領獎。

陽明海運從本業營運出發，積極推動船隊綠色轉型，導入岸電系統、智慧船舶管理與節能螺槳改裝，全面安裝壓艙水處理系統，並使用不含錫的環保塗料，減少海洋污染與生態干擾，船隊自2024年起陸續採用經國際認證的生質燃料，新建船舶更分別以LNG雙燃料實裝與甲醇雙燃料預置規劃，加速能源轉型。

截至2024年底，陽明船隊碳強度較2008年減少62.74%，已超前國際規範達成IMO 2030強度目標。在海洋保育方面，主動參與美國國家海洋暨大氣管理局「減速護藍鯨」計畫，在加州沿海航行時降速至每小時10節以下，減少鯨魚撞擊風險與水下噪音干擾。

陽明海運為落實生物多樣性政策，透過與國立海洋科技博物館合作，進行東北角珊瑚復育及野外移植，更藉由旗下文化基金會，積極推廣海洋文化教育，落實SDG4優質教育及SDG17多元夥伴關係，跨領域培植多所學校與社會團體的永續意識。

此外，陽明海運積極培養海內外員工環境永續意識，於內部已連續三年推動「ESG護照活動」，給予員工志工假及獎勵機制，鼓勵參與淨灘、移除外來種與環境教育課程，累計在國內海灘已清除海洋垃圾達52公噸，更號召全球12個據點員工參與各地淨灘淨河、復育在地植物行動，為環境永續貢獻實質努力。

展望未來，陽明海運將持續深化ESG治理，推動智慧船舶與新能源應用，落實航運安全及數位轉型，帶動供應鏈夥伴共同守護海洋環境，持續以穩健的步伐，航向海洋永續願景。

