遠雄人壽「摯友日」 走進AI互動仙境 創新推廣環境永續

遠雄人壽積極推動社會共好，深化與保戶及公益夥伴的情感連結，以創新方式推廣環境永續，在「遠雄人壽摯友日」中邀請保戶與公益好友一同走進《愛麗絲拯救仙境沉浸之旅》，透過光影AI互動，共同關注及重新省思環保永續議題，讓藝術成為連結人與社會的橋樑，感受企業文化的溫度與深度。

一場奇幻且寓意深遠的五感旅程，人人化身「愛麗絲」，穿梭變幻莫測的仙境場景，意在夢想、勇氣與環保意識中覺醒；面對象徵環境污染的「垃圾龍」，重新思考人與自然的共生關係，體會守護地球的重要，期待孩子在這裡可以把夢想做大，大人們找回夢想的初衷。遠雄人壽攜手《愛麗絲拯救仙境沉浸之旅》，以藝術結合生活，將永續思維帶入更多民眾心中，並轉化為日常可實踐的行動。

遠雄人壽摯友日邀請多家公益好友包括台癌基金會、罕病基金會、華山基金會、小胖威利病友關懷協會、軟骨發育不全症病友關懷協會、結節硬化症協會、威廉斯氏症協會、卓飛協會等社福機構共襄盛舉，分享推動公益的經驗與靈感，激盪出更多關於社會共好的想法。遠雄人壽長年與多家社福機構攜手合作，形成支持弱勢、關懷多元族群的「公益夥伴生態圈」，以穩健行動持續擴大社會影響力。

遠雄人壽始終不遺餘力推動環境保護，透過環境教育、環保倡議、生態復育行動，同時積極導入綠建築，打造節能減碳的商辦空間，並參與綠色投資，由自身做起，連結社會共同守護地球資源，全方位實踐環境永續。未來，遠雄人壽將串連更多關懷力量，建構更具韌性與溫度的永續生活圈，攜手下一代，共創更美好的地球。