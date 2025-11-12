快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

遠雄人壽「摯友日」 走進AI互動仙境 創新推廣環境永續

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽舉辦「遠雄人壽摯友日」。圖／遠雄人壽提供
遠雄人壽舉辦「遠雄人壽摯友日」。圖／遠雄人壽提供

遠雄人壽積極推動社會共好，深化與保戶及公益夥伴的情感連結，以創新方式推廣環境永續，在「遠雄人壽摯友日」中邀請保戶與公益好友一同走進《愛麗絲拯救仙境沉浸之旅》，透過光影AI互動，共同關注及重新省思環保永續議題，讓藝術成為連結人與社會的橋樑，感受企業文化的溫度與深度。

一場奇幻且寓意深遠的五感旅程，人人化身「愛麗絲」，穿梭變幻莫測的仙境場景，意在夢想、勇氣與環保意識中覺醒；面對象徵環境污染的「垃圾龍」，重新思考人與自然的共生關係，體會守護地球的重要，期待孩子在這裡可以把夢想做大，大人們找回夢想的初衷。遠雄人壽攜手《愛麗絲拯救仙境沉浸之旅》，以藝術結合生活，將永續思維帶入更多民眾心中，並轉化為日常可實踐的行動。

遠雄人壽摯友日邀請多家公益好友包括台癌基金會、罕病基金會、華山基金會、小胖威利病友關懷協會、軟骨發育不全症病友關懷協會、結節硬化症協會、威廉斯氏症協會、卓飛協會等社福機構共襄盛舉，分享推動公益的經驗與靈感，激盪出更多關於社會共好的想法。遠雄人壽長年與多家社福機構攜手合作，形成支持弱勢、關懷多元族群的「公益夥伴生態圈」，以穩健行動持續擴大社會影響力。

遠雄人壽始終不遺餘力推動環境保護，透過環境教育、環保倡議、生態復育行動，同時積極導入綠建築，打造節能減碳的商辦空間，並參與綠色投資，由自身做起，連結社會共同守護地球資源，全方位實踐環境永續。未來，遠雄人壽將串連更多關懷力量，建構更具韌性與溫度的永續生活圈，攜手下一代，共創更美好的地球。

遠雄人壽 夢想 環保
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

太好拍！《愛麗絲拯救仙境》互動光影展台北登場 5米高無縫投影牆超震撼

「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅台北站」登場 郭源元化身愛麗絲

《下課後》最愛的超懷舊經典卡通之萬聖節特輯

【一劍浣春秋】想贏得女優芳心？這兩種人最有可能

相關新聞

天母豪宅空屋11年打八折賣掉了 實價揭仍賺3千萬

天母近期實價揭露一筆億元豪宅交易，屋齡11年的指標豪宅「國泰天母」，8月成交低樓層戶，總價2.15億元，每坪125.5萬...

慘淪今年唯二減薪行業！專家：「不動產」三字有新解

今年經濟景氣好，股市暴漲，國人薪資也增加。根據主計總處統計，今年1至9月，國人經常性薪資平均數為47,751元，比前一年...

東亞首間 Signia by Hilton 將進駐台南 原台南大億麗緻酒店全面翻修

福泰飯店11日拜會台南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作引進國際高端品牌「Signia by Hilton」到台南的計畫...

體質調整有成 Gogoro第三季減虧18% 明年再推3款新車

電動機車龍頭Gogoro公布第三季財報，今年以「聚焦」為核心的策略已見成效，營收7760萬美元（約為新台幣24.07億元...

房市低迷建商轉攻危老都更 專家：地主別急簽約 先確認三大保障

房市景氣進入盤整期，在政策管控嚴格下，建商為了降低土建融受限風險，近來積極轉向不受銀行法第72-2條額度限制的都更與危老...

「不孝有三」變成不婚不生快樂一生 一人宅暴增90萬戶

信義房屋統計不動產資訊平台資料指出，近十年「一人宅」快速增加，2015年全台僅158萬戶，今年已到248萬戶，十年暴增9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。