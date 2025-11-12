快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

生華科攜手精拓生技 打造精準腫瘤分身加速新藥開發

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

生華科（6492）12日宣布，與擁有全球獨家癌症藥物檢測平台的精拓生技展開策略合作。雙方將透過精拓生技研發的「E.V.A. Select 腫瘤分身抗癌藥物檢測平台」，精準篩選對生華科CX-5461及CX-4945兩款新藥具最佳反應的患者族群，以大幅提升臨床試驗成功率、加快新藥開發進程，並強化全球市場競爭力。

「E.V.A. Select」平台是由臺北醫學大學技術移轉開發，具備顛覆性的創新突破。該技術僅需抽取2 cc血液，即可從患者循環腫瘤細胞（CTC）中分離並培養出「腫瘤分身」，再進行多藥同時檢測，協助醫師快速找出最合適的治療策略。這項創新技術目前能培養出100種以上癌症模型，已有超過1,500名病患進行測試，其中胰臟癌臨床前檢測準確度接近八成，技術成果獲醫療與產業界高度肯定。

平台技術發明人、臺北醫學大學附設醫院放射腫瘤科主治醫師呂隆昇強調：「腫瘤分身」概念是將患者疾病特徵轉化為體外晶片化檢測系統，為醫師提供科學數據依據，快速量身制訂更合理、有效的治療方案，真正實現癌症精準醫療。

生華科醫務長黃品諺指出，此次合作的重點在「精準選藥」、「強化聯合療法與實體腫瘤應用」，以及「建構大數據與AI預測模型」等三大面向。首先，藉由腫瘤分身技術，「E.V.A. Select」平台能精準圈選對CX-5461及CX-4945具療效反應的患者群體，降低臨床試驗失敗風險，並提升新藥開發成功率與擴大適應症布局。其次，CX-5461已與PD-1抑制劑於美國NCI-NExT計畫展開臨床試驗，研究顯示CX-5461可改變腫瘤免疫微環境，促進樹突細胞、自然殺手細胞與殺手T細胞浸潤腫瘤，建立長期免疫記憶，使腫瘤消失且避免復發，突破免疫檢查點抑制劑的療效瓶頸。

更重要的是，研究未發現CX-5461具骨髓毒性，因此能安全結合免疫療法以提升免疫反應率，若再透過腫瘤分身平台篩選敏感患者群體，將有望進一步提升臨床成功率與患者存活率。最後，雙方合作亦將累積龐大的臨床與藥物反應數據，結合人工智慧演算法，建構個人化精準醫療預測模型，打造商業化價值鏈，開啟醫藥研發與精準醫療數據經濟的嶄新格局。

生華科執行副總張小萍表示，公司長期專注於創新癌症新藥的全球開發，CX-5461與CX-4945分別獲得美國國家癌症研究所（NCI）、美國對抗兒癌聯盟（BCCRC）等國際機構支持，並進入多中心臨床試驗。這次合作不僅是加速臨床的推進器，更讓公司在國際授權談判、投資人溝通以及跨國合作上，具備差異化的數據優勢。未來，生華科也將結合更多優秀的科學團隊，一起邁向全球市場、提升藥物價值鏈。

精拓生技執行長陳柏翰表示，當初因為父親罹癌而深刻體會「精準用藥」的重要性，毅然從金融業的數據安全主管轉戰生醫產業，並延攬呂隆昇醫師加入團隊出任醫療長，積極推動腫瘤分身平台的深化發展。此次與生華科合作，將能讓潛力藥物更快找到對的患者，加速開發流程，幫助更多癌症轉移或晚期藥效不佳的患者找到新治療方式。

生華科與精拓生技共同強調，此次合作不僅是藥物與技術的結合，更代表精準醫療與創新治療有效互補的策略整合。後續，雙方將加速推動癌症治療的臨床應用與市場化進程，為全球晚期癌症或對標準療法反應不佳的患者開創一條「精準提供最佳治療藥物」的治療新途徑。

癌症
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

金管會建構金融大語言模型

24歲年輕女性乳房疼痛 原來是腫瘤作祟

果園裡的生命鬥士！她對抗晚期肺癌8年，依然堅守崗位

坣娜癌逝！「沉默殺手」胰臟癌真的沒症狀嗎？醫揭2大重要觀察指標，糞便顏色很關鍵

相關新聞

天母豪宅空屋11年打八折賣掉了 實價揭仍賺3千萬

天母近期實價揭露一筆億元豪宅交易，屋齡11年的指標豪宅「國泰天母」，8月成交低樓層戶，總價2.15億元，每坪125.5萬...

慘淪今年唯二減薪行業！專家：「不動產」三字有新解

今年經濟景氣好，股市暴漲，國人薪資也增加。根據主計總處統計，今年1至9月，國人經常性薪資平均數為47,751元，比前一年...

東亞首間 Signia by Hilton 將進駐台南 原台南大億麗緻酒店全面翻修

福泰飯店11日拜會台南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作引進國際高端品牌「Signia by Hilton」到台南的計畫...

體質調整有成 Gogoro第三季減虧18% 明年再推3款新車

電動機車龍頭Gogoro公布第三季財報，今年以「聚焦」為核心的策略已見成效，營收7760萬美元（約為新台幣24.07億元...

房市低迷建商轉攻危老都更 專家：地主別急簽約 先確認三大保障

房市景氣進入盤整期，在政策管控嚴格下，建商為了降低土建融受限風險，近來積極轉向不受銀行法第72-2條額度限制的都更與危老...

「不孝有三」變成不婚不生快樂一生 一人宅暴增90萬戶

信義房屋統計不動產資訊平台資料指出，近十年「一人宅」快速增加，2015年全台僅158萬戶，今年已到248萬戶，十年暴增9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。